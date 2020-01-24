Самые красивые музеи, которые открылись в 2019 году – фото зданий
Эксперты известного архитектурного издания Dezeen назвали самые красивые музеи и арт-галереи, которые начали свою работу в прошлом году. Редакция 24 канала выбрала 5 самых интересных зданий, в которых размещаются выставки.
Эти здания сделают свой вклад не только в культурное наследие мира, но и архитектурное, сообщает Dezzen.
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Самые красивые музеи, которые открылись в 2019 году
Национальный музей Катара
Музей сразу занял почетное место в культуре Катара / фото: Dezeen
Розу пустыни строили в течение десяти лет. Здание расположено в столице ближневосточной страны Дохе. Архитектором этого шедевра стал французский дизайнер Жан Новель.
Twist Gallery
Линии здания повторяют изгибы реки / фото: Dezeen
Новая многофункциональная арт-галерея расположена в парке Кистефос, что в Норвегии. Здание служит не только местом размещения исторического музея, но и выполняет функции моста через реку. Автор здания арт-галереи Бьярке Ингельс.
The Shed
Название здания переводится с английского как ангар / фото: Dezeen
Нью-Йоркская галерея занимает восемь этажей у подножия небоскреба Hudson Yards. Проект здания разработало известное архитектурное бюро Diller Scofidio + Renfro. Интересно, что крыша галереи сделана из полимера.
Художественный музей
Мост расположен в провинции Хуань / фото: Dezeen
Китайский музей, как и норвежская галерея, является мостом через реку, который также соединяет две части города. Расположена конструкция в городе Цзишоу.
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Музей лодок
Другое название – Причал Уиндермир / фото: Dezeen
Идея конструкции музея лодок состоит в том, что попасть в музей можно не только со стороны суши, но и со стороны воды – в музей можно заплывать также на лодках. Здание расположено в Озерном крае, что в Великобритании.
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