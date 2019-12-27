Сантехника для ванной: как не ошибиться в выборе и какие материалы доступны

Со временем даже самая дорогая сантехника банально изнашивается, в таких случаях пора пройтись по специализированным магазинам или интернет-страницам. Однако сегодня рынок предлагает огромный выбор раковин, унитазов или ванн, именно поэтому прогадать очень легко. На что надо обратить внимание при выборе сантехники в ванную комнату и какой материал выбрать – читайте в нашем материале.

При выборе сантехники в первую очередь нужно руководствоваться тремя факторами: удобством, комфортом и гигиеничностью.

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Какую сантехнику выбрать

Фаянсовая сантехника

Выделяется прекрасным видом, легкая и недорогая. Ее поверхность всегда пористая.

Фарфор



Самый распространенный материал для сантехники именно фарфор / фото: PIK

Сантехника из этого материала очень гладкая, устойчива к температурным изменениям. Также большим плюсом является простота ухода, ведь осадок и грязь почти не остаются на поверхности.

Композитные изделия

Такая сантехника отличается прочностью, также им не страшны химические вещества. Внешне они напоминают гранит. Материал гладкий и блестящий.

Мрамор

Преимуществом является дорогой и прочный материал. Мрамор, впрочем, быстро загрязняется и является относительно дорогим.

Стекло



Каленое стекло на самом деле является очень прочным / фото: Уфасантехника

Поможет создать в ванной современную обстановку. Каленое стекло по прочности приравнивается к фаянсу и фарфору. Недостаток стекла и мрамора – легко загрязняется.

Как правильно выбрать сантехнику

Раковина

Опытные специалисты рекомендуют выбирать раковины с защитным отверстием от перелива. Выбор раковины зависит также от площади комнаты. В маленьких ванных комнатах уместны угловые модели или встроенные варианты.

Унитаз



Переустановить трубы под другим углом обойдется довольно дорого / фото: Decormyhome

С целью экономии воды, выбирайте модели с половинным сливом. При покупке унитаза также учтите, под каким углом в вашей ванной размещена канализационная труба.

Ванна

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Опытные дизайнеры советуют выбирать материал для ванны из этих трех вариантов:

чугун;

акрил;

сталь.

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