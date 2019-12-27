Сантехника для ванной: как не ошибиться в выборе и какие материалы доступны
Со временем даже самая дорогая сантехника банально изнашивается, в таких случаях пора пройтись по специализированным магазинам или интернет-страницам. Однако сегодня рынок предлагает огромный выбор раковин, унитазов или ванн, именно поэтому прогадать очень легко. На что надо обратить внимание при выборе сантехники в ванную комнату и какой материал выбрать – читайте в нашем материале.
При выборе сантехники в первую очередь нужно руководствоваться тремя факторами: удобством, комфортом и гигиеничностью.
Вас заинтересует: Освещение ванной комнаты – почему это важно и какие существуют варианты: фото
Какую сантехнику выбрать
Фаянсовая сантехника
Выделяется прекрасным видом, легкая и недорогая. Ее поверхность всегда пористая.
Фарфор
Самый распространенный материал для сантехники именно фарфор / фото: PIK
Сантехника из этого материала очень гладкая, устойчива к температурным изменениям. Также большим плюсом является простота ухода, ведь осадок и грязь почти не остаются на поверхности.
Композитные изделия
Такая сантехника отличается прочностью, также им не страшны химические вещества. Внешне они напоминают гранит. Материал гладкий и блестящий.
Мрамор
Преимуществом является дорогой и прочный материал. Мрамор, впрочем, быстро загрязняется и является относительно дорогим.
Стекло
Каленое стекло на самом деле является очень прочным / фото: Уфасантехника
Поможет создать в ванной современную обстановку. Каленое стекло по прочности приравнивается к фаянсу и фарфору. Недостаток стекла и мрамора – легко загрязняется.
Как правильно выбрать сантехнику
Раковина
Опытные специалисты рекомендуют выбирать раковины с защитным отверстием от перелива. Выбор раковины зависит также от площади комнаты. В маленьких ванных комнатах уместны угловые модели или встроенные варианты.
Унитаз
Переустановить трубы под другим углом обойдется довольно дорого / фото: Decormyhome
С целью экономии воды, выбирайте модели с половинным сливом. При покупке унитаза также учтите, под каким углом в вашей ванной размещена канализационная труба.
Ванна
Смотрите также: Вентиляция ванной комнаты – как правильно подобрать вытяжку
Опытные дизайнеры советуют выбирать материал для ванны из этих трех вариантов:
- чугун;
- акрил;
- сталь.
А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке