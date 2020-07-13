Расположенный в центре одного из китайских мегаполисов – Шанхае, новый паб не имеет вывески, а в сети его не рекламируют. Освещение в баре минимальное, а интерьер не оформлялся в каком-то из концептуальных стилей. Узнавайте больше в нашем материале.

Владельцы хотят, чтобы посетители получили тихое и спокойное место в шумном Шанхае, сообщает Archdaily.

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Для входа внутрь гости спускаются по лестнице по долгому и темному коридору, который выступает переходом между шумной улицей и тихим интерьером.

Стеклянная стенка здесь довольно многофункциональная / Фото Archdaily

Дизайн интерьера здесь не имеет никакого конкретного стиля, а мебель сделана на заказ. Паб разделен на четыре пространственных компонента: фойе, бар, зал.

Бар здесь получился довольно широким и просторным / Фото Archdaily

Зал оформлен тремя компонентами: бирманский тик, кожа и медь. Минималистичный дизайн задней стенки и столешницы позволяет лучше взаимодействовать между гостями и баром.

Также здесь тщательно подобраны светильники, которые помогают гостям окунуться в барное искусство и подчеркнуть критические элементы.

Зал также имеет приглушенный свет / Фото Archdaily

Стеклянная стена позади выполняет роль многофункционального элемента. Ведь она используется как стойка для выдвижных ящиков, которые встраиваются внутрь. Те же ящики также выступают в роли боковых столов для гостей.

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Туалет здесь имеет точечное освещение / Фото Archdaily