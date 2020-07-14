Офис Fnji на 1000 квадратных метров расположен к северо-востоку от центра Пекина в городском районе Шуньи. Его привлекательными пространственными преимуществами являются вид на последнем этаже, дневной свет и два этажа.

Дизайнер хотел создать офис с тем самым размытым и теплым ощущением будущего, пишет о дизайн журнал Deezen.

Читайте также: Карамельный интерьер: очаровательные фото отеля в средиземноморском стиле

Практически каждая поверхность в офисе, включая полы, была вымыта бледно-серой гипсовой штукатуркой, выбранной для ее ультраматового покрытия. Штукатурка также была сделана для покрытия балюстрады и протекторов кривой лестницы, которая ведет к верхнему уровню офиса.

Для дизайна использовали специальную штукатурку / Фото Deezen

На задней стороне нижнего уровня размещена пара фактурных стен, которые Xiong создал, выливая полутвердые гипсы на перемешанные кучи разбитого кирпича.

Обновленное помещение выглядит футуристично / Фото Deezen

Прозрачные жалюзи, напоминающие бумагу, висят перед окнами, чтобы придавать интерьеру офиса мягкое и туманное освещение. Так же, как Сяоси Сионг, архитектурный практик Прехт ссылался на фильм "Ее" для разработки офиса данных в Чаояне, Пекин.

Больше фото офиса в Пекине:

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке