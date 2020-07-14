Серо-белый дизайн: футуристический офис в столице Китая – фото
Офис Fnji на 1000 квадратных метров расположен к северо-востоку от центра Пекина в городском районе Шуньи. Его привлекательными пространственными преимуществами являются вид на последнем этаже, дневной свет и два этажа.
Дизайнер хотел создать офис с тем самым размытым и теплым ощущением будущего, пишет о дизайн журнал Deezen.
Читайте также: Карамельный интерьер: очаровательные фото отеля в средиземноморском стиле
Практически каждая поверхность в офисе, включая полы, была вымыта бледно-серой гипсовой штукатуркой, выбранной для ее ультраматового покрытия. Штукатурка также была сделана для покрытия балюстрады и протекторов кривой лестницы, которая ведет к верхнему уровню офиса.
Для дизайна использовали специальную штукатурку / Фото Deezen
На задней стороне нижнего уровня размещена пара фактурных стен, которые Xiong создал, выливая полутвердые гипсы на перемешанные кучи разбитого кирпича.
Обновленное помещение выглядит футуристично / Фото Deezen
Прозрачные жалюзи, напоминающие бумагу, висят перед окнами, чтобы придавать интерьеру офиса мягкое и туманное освещение. Так же, как Сяоси Сионг, архитектурный практик Прехт ссылался на фильм "Ее" для разработки офиса данных в Чаояне, Пекин.
Больше фото офиса в Пекине:
-
Электроэнергия и электрокамин: сколько потребляет, экономичные электрокамины11 июня , 13:12
-
Альтернатива пластику: дизайнерская студия создала выключатели и розетки из бетона – фото8 июля , 09:06
-
Повторное использование: 5 способов обновления интерьера из переработанных материалов – фото12 июля , 10:26