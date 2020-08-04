Лондонский дизайнер Адам Натаниэль Фурман создал серию ярких ковров, которые берут подсказки с древних руин средиземноморских городов. Всего в коллекцию вошло 13 различных моделей. Больше фото ковров смотрите в материале.

Некоторые ковры изготовлены из новозеландской шерсти, и являются ручной работой, сообщает Dezeen.

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Каждый графический коврик был сделан с использованием графических элементов, которые были найдены в Италии или Греции.



Ковры здесь имеют интересный "геометрический" декор / Фото Dezeen

Я упорно работаю, чтобы убедиться, что все, что я разрабатываю, воплощает в себе непоколебимую чувственность, выраженную цветом, текстурой, узором, формой и орнаментом,

– рассказал Фурман.



Каждая из работ имеет свое название / Фото Dezeen

Коллекция ковров включает прямоугольный дизайн под названием Дипилон – в честь древнегреческого художника.

Серия квадратных ковров, окрашенных в контрастные яркие оттенки здесь фигурирует под названием Пантеон. Эта серия вдохновлена мраморным полом из средиземноморских страны, а цвета здесь меняются в зависимости от геометрической фигуры, изображенной на ковре.

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Смотрите больше фото коллекции ковров: