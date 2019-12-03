Дизайн спальни в стиле Прованс: черты интерьера и какие цвета выбрать

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Стиль Прованс зародился на юге Франции / Rehouse

Главное преимущество спальни в стиле Прованс – натуральные материалы. Дизайн в этом стиле хоть и немного грубый, но успешно переносит вас в деревенский уют где-то на просторах Франции. Как не ошибиться в выборе цветов – читайте в нашем материале.

Стиль Прованс – разновидность направления кантри, который является воплощением простоты и естественности.

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Характерные черты дизайна в стиле Прованс


Стиль Прованс зарекомендовал себя как очень уютный / фото: Pinterest

  • отделка комнаты только природными материалами;
  • пастельные цвета в оформлении;
  • мебель из натурального дерева и кованые изделия (стеллажи, шкафы, кровать);
  • в центре интерьера должна быть просторная кровать с покрывалом и подушками в стиле прованс;
  • обилие натурального текстиля (важными являются ткани для штор, постельного белья);
  • растительные и цветочные принты;
  • много декоративных предметов;
  • часто используются винтажные или "потертые" предметы интерьера.

Прованский дизайн хорошо подходит для спален небольшого размера, комнат на даче в мансарде. Также можно обустроить в этом стиле комнату девушки.

Цвета для стиля Прованс


Цветовая гамма стиля очень широкая / фото: Pinterest

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Предпочтение нужно отдать пастельным тонам, особенно если это дизайн маленьких спален.

  • бежевый и теплые оттенки белого (кремовый, слоновая кость);
  • бледно-лимонный, песочный;
  • персиковый, нежно-коралловый;
  • светло-зеленый, оливковый, фисташковый;
  • нежно-голубой, голубой, бирюзовый, мятный;
  • серый;
  • приглушенные оттенки розового;
  • сиреневый, лавандовый, лиловый;
  • коричневый, кофейный, шоколадный.

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Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Спальня Ремонт Идеи для дома Дизайн Идеи для интерьера
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