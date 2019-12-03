Дизайн спальни в стиле Прованс: черты интерьера и какие цвета выбрать

Главное преимущество спальни в стиле Прованс – натуральные материалы. Дизайн в этом стиле хоть и немного грубый, но успешно переносит вас в деревенский уют где-то на просторах Франции. Как не ошибиться в выборе цветов – читайте в нашем материале.

Стиль Прованс – разновидность направления кантри, который является воплощением простоты и естественности.

Вас заинтересует: Обустройство детской комнаты для мальчика и девочки: как правильно поделить комнату

Характерные черты дизайна в стиле Прованс



Стиль Прованс зарекомендовал себя как очень уютный / фото: Pinterest

отделка комнаты только природными материалами;

пастельные цвета в оформлении;

мебель из натурального дерева и кованые изделия (стеллажи, шкафы, кровать);

в центре интерьера должна быть просторная кровать с покрывалом и подушками в стиле прованс;

обилие натурального текстиля (важными являются ткани для штор, постельного белья);

растительные и цветочные принты;

много декоративных предметов;

часто используются винтажные или "потертые" предметы интерьера.

Прованский дизайн хорошо подходит для спален небольшого размера, комнат на даче в мансарде. Также можно обустроить в этом стиле комнату девушки.

Цвета для стиля Прованс



Цветовая гамма стиля очень широкая / фото: Pinterest

Обратите внимание: Дизайн однокомнатной квартиры с лоджией – варианты оформления

Предпочтение нужно отдать пастельным тонам, особенно если это дизайн маленьких спален.

бежевый и теплые оттенки белого (кремовый, слоновая кость);

бледно-лимонный, песочный;

персиковый, нежно-коралловый;

светло-зеленый, оливковый, фисташковый;

нежно-голубой, голубой, бирюзовый, мятный;

серый;

приглушенные оттенки розового;

сиреневый, лавандовый, лиловый;

коричневый, кофейный, шоколадный.

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке