Дизайн спальни в стиле Прованс: черты интерьера и какие цвета выбрать
Главное преимущество спальни в стиле Прованс – натуральные материалы. Дизайн в этом стиле хоть и немного грубый, но успешно переносит вас в деревенский уют где-то на просторах Франции. Как не ошибиться в выборе цветов – читайте в нашем материале.
Стиль Прованс – разновидность направления кантри, который является воплощением простоты и естественности.
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Характерные черты дизайна в стиле Прованс
Стиль Прованс зарекомендовал себя как очень уютный / фото: Pinterest
- отделка комнаты только природными материалами;
- пастельные цвета в оформлении;
- мебель из натурального дерева и кованые изделия (стеллажи, шкафы, кровать);
- в центре интерьера должна быть просторная кровать с покрывалом и подушками в стиле прованс;
- обилие натурального текстиля (важными являются ткани для штор, постельного белья);
- растительные и цветочные принты;
- много декоративных предметов;
- часто используются винтажные или "потертые" предметы интерьера.
Прованский дизайн хорошо подходит для спален небольшого размера, комнат на даче в мансарде. Также можно обустроить в этом стиле комнату девушки.
Цвета для стиля Прованс
Цветовая гамма стиля очень широкая / фото: Pinterest
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Предпочтение нужно отдать пастельным тонам, особенно если это дизайн маленьких спален.
- бежевый и теплые оттенки белого (кремовый, слоновая кость);
- бледно-лимонный, песочный;
- персиковый, нежно-коралловый;
- светло-зеленый, оливковый, фисташковый;
- нежно-голубой, голубой, бирюзовый, мятный;
- серый;
- приглушенные оттенки розового;
- сиреневый, лавандовый, лиловый;
- коричневый, кофейный, шоколадный.
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