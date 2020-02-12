Кухня в итальянском стиле: особенности, мебель и освещение – фото

Модерновый стиль в итальянской версии становится все популярнее среди украинцев. Однако не забывайте, что этот стиль подходит только для просторных кухонь, потому что мебель должна располагаться так, чтобы оставалось достаточно свободного пространства, которое бы просматривалось со всех сторон.

В идеале окна кухни должны выходить на Средиземное море, но не у всех есть такая возможность.

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Особенности кухни в итальянском стиле

Материалы



Мебель всегда должна быть деревянная / фото: Golden Plaza

Используется много природных материалов. Поверхности столешниц обычно матовые и сделаны из камня или гранита. Пол оформляют из терракоты или сланцевой плитки.

Цвета



Вариантов цветовой гаммы на самом деле много / фото: Golden Plaza

Оттенки охры, обожженной оранжевой глины, терракотовый цвет, нежный желтый и блестящий голубой идеально подходят для элегантного итальянского образа жизни.

Все на видном месте

Кулинарный инвентарь на таких кухнях обычно на видном месте. На столе или специальных стойках.

Освещение



Большие окна – важная составляющая комнаты / фото: Golden Plaza

Самым важным пунктом является наличие окон, а соответственно и естественного света в комнате. Причиной является важная составляющая кухни в итальянском стиле – комнатные растения, которые собственно и требуют естественного света.

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Мебель

Итальянский стиль в целом сформирован из тосканского варианта. А для него характерно использование древесины, иногда даже грубой обработки.

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