Стиль фьюжн в интерьере – особенности, освещение и цвета

Фьюжн – это именно тот стиль, который идеально подойдет любителям "всего по немного". Именно фьюжн предполагает смесь различных стилей интерьера. Как правильно обустроить фьюжн дома, какие особенности стиля и какое освещение и цвета лучше всего подойдут – читайте в материале.

Главный враг фьюжна – минимализм. Ведь именно этот стиль предполагает большое количество элементов декора.

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Особенности стиля фьюжн

Никаких рамок

Поклонники фьюжна акцентируют внимание, что стиль не ставит жестких рамок и любое сочетание будет смотреться красиво.

Тонкая грань



Мебель в этом стиле обычно деревянная / фото: Homediz

Как и в любом другом стиле, кроме минимализма, можно легко переборщить с декором и различными элементами дизайна. Именно поэтому к декорированию стоит отнестись спокойно.

"Анимализм"

Важной деталью фьюжна является использование животных шкур либо головы оленя или быка. Не забывайте, что "животные" элементы не должны быть настоящими.

Освещение

Легко можно задействовать целый ансамбль светильников, которые стилистически не похожи друг на друга. Хорошо впишутся настольные лампы, бра, торшеры и подсветка мебели;

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Цвет



Цвет должен сразу бросаться в глаза / фото: Буд-инфо

Цвета в стиле фьюжн обычно не являются спокойными или темными. В этом случае следует использовать сочетание смелых и ярких цветов.

Самые популярные:

зеленый;

бирюзовый;

золотистый;

малиновый.

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