Стиль лофт и голубые лестницы: пара дизайнеров креативно обновила собственный таунхаус – фото

Двое основателей Lagado Architects обновили собственный таунхаус в Роттердаме, чтобы получить соответствующее пространство для творческой работы. Паре не понравилась стандартная планировка и ремонт в доме.

Бледно-кирпичный таунхаус расположен в Нордерейланде, что в жилом микрорайоне, окруженном рекой, пишет Dezeen.

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Недовольная стандартизированным планом этажа дома для новостроек, пара переделала интерьер, чтобы включить более универсальные жилые пространства, которые можно было бы использовать для работы или игры.



Новостройки часто имеют одинаковые интерьеры / фото: Dezeen

Нам понравилась идея иметь многофункциональное пространство в нашем доме, чтобы заниматься творчеством,

– рассказали владельцы.



Кухня в доме вышла маленькой, но многофункциональной / фото: Dezeen

Пара также добавила яркие цвета в интерьер и монументальные голубые лестницы, которые тянутся с первого до третьего этажа, а также на террасу.



Лестница кажется игрушечной / фото: Dezeen

На втором этаже помещения расположена комната в стиле лофт. Здесь стоит письменный стол, где пара может работать, а дети делать домашнее задание, декоративно-прикладное искусство.



Комнаты выполнены в разных стилях / фото: Dezeen

Наверху также есть ванная комната, облицованная мятно-зеленой плиткой.

Гостиная находится на уровне земли и обустроена так, что виды сада остаются нетронутыми.

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Во дворе обустроена небольшая обеденная зона / фото: Archdaily

В доме также установили небольшую барную стойку для завтрака непосредственно перед окном кухни, которое устлано вазонами.