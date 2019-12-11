Топ-5 гостиных, которые вдохновляют: дизайнеры определились с рейтингом – фото

Известный американский журнал "The New York Times Style Magazine" составил рейтинг известных комнат, которые вдохновляют больше всего. Победителей определило специальное жюри, а мы отобрали для вас 5 лучших гостиных.

В состав жюри вошли трое дизайнеров двое журналистов и один фотограф, сообщает "The New York Times Style Magazine".

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Рейтинг гостиных, которые вдохновляют больше всего

"Георгиевские" дома в Великобритании



Голые стены создают ощущение строгой эпохи / фото: The New York Times Style Magazine

Где: Лондон и Эдинбург, Великобритания

Многочисленные домики в Лондоне и Эдинбурге построенные во время правления короля Георга. Награду получили гостинные с огромными квадратными комнатами с потолками высотой 16 футов (почти 5 метров). Они имеют классическую римскую симметрию. Характерной особенностью является также большие окна, расположенные с идеальным интервалом друг от друга.

Студия Bloomsbury Group



У супругов часто гостили известные люди/ фото: The New York Times Style Magazine

Где: Сассекс, Великобритания

Пара художников Ванесса и Клайв Белл жили здесь десятилетиями. Практически каждая поверхность дома – место для интеллектуальной богемы. Обычный фермерский домик является воплощением абстракции пост-импрессионистов, именно так по их мнению выглядела революция. В этом доме черпала вдохновение британская писательница Вирджиния Вульф.

Гостиная Жан-Мишеля Франко



Металл и керамика точно не добавляли уюта комнате / фото: The New York Times Style Magazine

Где: Париж, Франция

Строгий минимализм, в котором сделана эта комната, отлично характеризует Франко и его жену. Суровые в быту, они были такими же и в дизайне собственного дома. Стены квартиры покрыты панелями и были усеяны картинами Далли и Пикассо. Созданные из пышных материалов, такие как шагрень и слюда, они не выходят за пределы геометрической строгости мастера.

Гостиная Финна Джуля

Традиционные для скандинавов белые стены украшают множество картин / фото: The New York Times Style Magazine

Где: Шарлоттенлунд, Дания

Датский дизайнер Финн Джульетта вместе со своим земляком Гансом Вегнер создали новый скандинавский дизайн мебели с мягкими контурными линиями. Такой стиль совершил настоящую революцию, потому что был полной противоположностью неоклассики, которая предшествовала этому.

Дом имел свободная планировка - радикальное для того времени решения. Потолок каждой комнаты была окрашена в другой цвет, чтобы создать различные настроения. В гостиной, где Джул разместил одно из своих бежевых кресел, которое было призвано вызвать ощущение пребывания под полотном.

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Гостиная Нэнси Ланкастер



В гостиной до сих пор хранится множество винтажных вещей / фото: The New York Times Style Magazine

Где: Лондон, Великобритания

Пример британского классического стиля. Яркие цвета и большое количество антиквариата не только в декоре, но и в мебели. Также большие изысканные люстры, широкие окна и картины в промежутках между ними. Ланкастер, которая прожила в Великобритании почти всю свою взрослую жизнь, хотела иметь дом, который будет символизировать потерянный Англией стиль. После ее смерти комната стала скоплением добра коллекционеров со всего мира.

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