24 канал техно lifestyle Здоровье спорт Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

В Австралии построили терминал, фасад которого напоминает дерево – фото

- Читати новину українською
Электрический терминал Мельбурна теперь замаскирован под дерево / Archdaily

Неподалеку австралийского города Мельбурн расположен электрический терминал Брансуик. Здание служит распределительным пунктом "зеленой" электроэнергии для большого города. Во время реновации фасада, его решили сделать в виде дерева.

Об обновлении фасада пишет архитектурное издание Archdaily.

Похожее: Сочетание стекла и бетона: польская художница открыла креативную студию – фото

Ранее снаружи здание напоминало бетонный бункер, однако в этом году его решили обновить.


Теперь терминал удачно вписывается в общее пространство вокруг / фото: Archdaily

Район, где располагается терминал, расположен среди деревьев, поэтому архитекторы решили замаскировать его под окружающий ландшафт.


Все мощности замаскированы внутри / фото: Archdaily

Нижняя часть выполнена в форме древесной коры, а верхняя будто состоит из листьев. В центре строгие бетонные блоки прикрывает баннер, на котором изображен лес.


В верхней части фасад внешним видом напоминает листья дерева / фото: Archdaily

Чтобы уменьшить объем здания и улучшить пейзажи на участке и вокруг него, электрическая инфраструктура размещается в помещении, обработанном экранами, фактурными панелями из бетонных плит и материалами, предназначенными для их интеграции в зелень вокруг,
– говорится в объяснении архитекторов.

Читайте также: Во Франции все государственные здания наполовину строиться из дерева – фото "зеленых" проектов


Здание отметили многие архитектурные издания / фото: Archdaily

А подобрать камин, который идеально впишется в ваш дизайн, можно по ссылке

 

 

Автор: Ростислав Струтинский
Теги: Австралия Дизайн Идеи для экстерьера Архитектура
Кухня в фиолетовых тонах: особенности и варианты сочетания цветов – фото
сегодня
Залиште відгук