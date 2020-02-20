В Австралии построили терминал, фасад которого напоминает дерево – фото

Неподалеку австралийского города Мельбурн расположен электрический терминал Брансуик. Здание служит распределительным пунктом "зеленой" электроэнергии для большого города. Во время реновации фасада, его решили сделать в виде дерева.

Об обновлении фасада пишет архитектурное издание Archdaily.

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Ранее снаружи здание напоминало бетонный бункер, однако в этом году его решили обновить.



Теперь терминал удачно вписывается в общее пространство вокруг / фото: Archdaily

Район, где располагается терминал, расположен среди деревьев, поэтому архитекторы решили замаскировать его под окружающий ландшафт.



Все мощности замаскированы внутри / фото: Archdaily

Нижняя часть выполнена в форме древесной коры, а верхняя будто состоит из листьев. В центре строгие бетонные блоки прикрывает баннер, на котором изображен лес.



В верхней части фасад внешним видом напоминает листья дерева / фото: Archdaily

Чтобы уменьшить объем здания и улучшить пейзажи на участке и вокруг него, электрическая инфраструктура размещается в помещении, обработанном экранами, фактурными панелями из бетонных плит и материалами, предназначенными для их интеграции в зелень вокруг,

– говорится в объяснении архитекторов.

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Здание отметили многие архитектурные издания / фото: Archdaily

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