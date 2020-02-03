В Китае построили выставочный центр со "змеиным" фасадом – фото

Архитектурная компания Pkaze и дизайнерская фирма Schmidhuber оформили выставочный центр в Китае "змеиной кожей" – бледно-зеленой глазурованной керамической плиткой.

Конференц-центр расположен в городе Нинбо на востоке Китая, пишет Dezeen.

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В новом центре будут проводить выставки и мероприятия, которые касаются градостроительства.



Центр расположен на побережье Восточнокитайского моря / фото: Dezeen

Целью было создать привлекательное, доступное общественное пространство в новом районе и тем самым способствовать диалогу между гражданами и лицами, принимающими решения,

– объяснили создатели.



Главный вход в здание / фото: Dezeen

Керамическая поверхность фасада создает оптическую иллюзию. Плитка расположена так, что меняет свой вид в зависимости от того, под каким углом смотреть на здание.



Вокруг организовано общественное пространство / фото: Dezeen

Один вход расположен на уровне первого этажа, а лестницы ведут к четырем отдельным входам в каждой стороне второго этажа.

Первый и второй этажи посвящены общедоступным зонам, таким как ресторан, библиотека и помещения для чтения.

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Внутри здания много света / фото: Dezeen

Выставочные залы расположились на третьем и четвертом этаже. На крыше есть терраса с рестораном.

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