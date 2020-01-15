В США арестовали дизайнера, которая выдурила у клиентов 57 тысяч долларов: фото ее интерьеров
В Новом Орлеане (США) местную дизайнера обвиняют в мошенничестве. Ее подозревают в кражах и мошенничествах с банковскими операциями. Все преступления связаны с ее профессиональной деятельностью.
Стейси МакКлеллан недавно была задержана полицией из-за подозрений, пишет ADPRO.
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Сообщается, что следствие началось еще в октябре 2019 года. Тогда в милицию обратилась семейная пара из Луизианы. Супруги заплатили Стейси МакКлеллан, которая представилась как Стейси Ивасич, в общем 57 208 долларов в 2018 году.
Однако за свои деньги они так и не получили ничего. По словам пары, дизайнер игнорировала телефонные звонки. Адрес, на который зарегистрирована фирма, в реальности не существует.
После последующего расследования полиция обнаружила еще и обвинения в мошеннических сделках, возбужденных против ее фирмы NOLA. Оказалось, что МакКлеллан отмыла около 9 тысяч долларов.
Женщина сможет выйти на свободу, если кто-то внесет залог в 60 тысяч долларов.
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