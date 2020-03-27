Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото

Дизайнеры Иво Тедбери и Фредди Гонг создали специальное приспособление, при помощи которого, можно открыть дверь, не касаясь дверной ручки. Устройство напечатано на 3D-принтере.

Таким образом дизайнеры хотят предотвратить распространение коронавируса, пишет Dezeen.

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Тедбери и Гонг познакомились в школе архитектуры Бартлетта. Вместе они сконструировали пластиковое устройство, которое крепится к дверной ручке с помощью хомутов.



Устройство является чрезвычайно простым / фото: Dezeen

Я живу в многоквартирном доме и разочаровался от количества общих дверей между моей квартирой и внешним миром,

– объяснил Иво Тедбери.



Проект также является социальной рекламой / фото: Dezeen

Устройство печатается на 3D принтере за три часа, файл с готовым проектом можно бесплатно скачать на платформе под названием Hands-Free Architecture.

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