Влияние коронавируса: дизайнеры придумали приспособления, чтобы не касаться дверных ручек – фото
Дизайнеры Иво Тедбери и Фредди Гонг создали специальное приспособление, при помощи которого, можно открыть дверь, не касаясь дверной ручки. Устройство напечатано на 3D-принтере.
Таким образом дизайнеры хотят предотвратить распространение коронавируса, пишет Dezeen.
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Тедбери и Гонг познакомились в школе архитектуры Бартлетта. Вместе они сконструировали пластиковое устройство, которое крепится к дверной ручке с помощью хомутов.
Устройство является чрезвычайно простым / фото: Dezeen
Я живу в многоквартирном доме и разочаровался от количества общих дверей между моей квартирой и внешним миром,
– объяснил Иво Тедбери.
Проект также является социальной рекламой / фото: Dezeen
Устройство печатается на 3D принтере за три часа, файл с готовым проектом можно бесплатно скачать на платформе под названием Hands-Free Architecture.
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