Вследствие пандемии 5 проектов реконструкции и озеленения балконов со всего мира – фото
Пандемия COVID-19 оказывает влияние на абсолютно все сферы человеческой жизни. Правительства стран призывают своих граждан оставаться дома, что в результате особенно остро ставит проблему отсутствия балконов в городах по всему миру. Эту проблему взялись решать архитекторы и дизайнеры со всего мира.
Сегодня балконы стали местом протестов, празднований, отдыха на природе и других вещей, которые люди привыкли делать за пределами собственного жилья, пишет Archdaily.
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Сегодня благодаря прогрессу в области строительных технологий, а также программ по озеленению городов балконы многоквартирных домов становятся небольшими скверами.
5 лучших проектов озеленения балконов
Stefano Boeri Architetti, Италия
Дом является вертикальным садом и должен улучшать экологию в городе / фото: Archdaily
Lucia Manzano Arquitetura + Paisagismo, Бразилия
В этом доме растения высажены на каждом этаже / фото: Archdaily
Adamo Faiden, Аргентина
Уникальность этого проекта заключается в маленьком участке земли в каждой квартире / фото: Archdaily
Trinhvieta-Architects, Вьетнам
В этом доме зелень присутствует на крыше каждого балкона / фото: Archdaily
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Central de Proyectos SCP, Мексика
Кроме зелени на каждом этаже, этот дом предлагает личный бассейн каждому жителю / фото: Archdaily