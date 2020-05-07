Вследствие пандемии 5 проектов реконструкции и озеленения балконов со всего мира – фото

Пандемия COVID-19 оказывает влияние на абсолютно все сферы человеческой жизни. Правительства стран призывают своих граждан оставаться дома, что в результате особенно остро ставит проблему отсутствия балконов в городах по всему миру. Эту проблему взялись решать архитекторы и дизайнеры со всего мира.

Сегодня балконы стали местом протестов, празднований, отдыха на природе и других вещей, которые люди привыкли делать за пределами собственного жилья, пишет Archdaily.

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Сегодня благодаря прогрессу в области строительных технологий, а также программ по озеленению городов балконы многоквартирных домов становятся небольшими скверами.

5 лучших проектов озеленения балконов

Stefano Boeri Architetti, Италия



Дом является вертикальным садом и должен улучшать экологию в городе / фото: Archdaily

Lucia Manzano Arquitetura + Paisagismo, Бразилия



В этом доме растения высажены на каждом этаже / фото: Archdaily

Adamo Faiden, Аргентина



Уникальность этого проекта заключается в маленьком участке земли в каждой квартире / фото: Archdaily

Trinhvieta-Architects, Вьетнам



В этом доме зелень присутствует на крыше каждого балкона / фото: Archdaily

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Central de Proyectos SCP, Мексика



Кроме зелени на каждом этаже, этот дом предлагает личный бассейн каждому жителю / фото: Archdaily