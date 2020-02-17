Встроенные кассетные (cassette) электрокамины: особенности, виды, отличия

Кассетными электрокаминами называются те камины, которые можно встроить в столешницу или нишу, и у которых обзор на 360 градусов (круговой обзор).

То есть, по факту, это топка камина из модельных дров, у которой нет корпуса. Из-за отсутствия корпуса во всех кассетных каминах отсутствует функция обогрева, поскольку именно там и располагается ТЭН нагрева в электрокаминах. Отсутствие корпуса и обогрева положительно влияет на цену. Так камины с корпусом и без, с одинаковым дизайном топки и муляжом дров, кардинально отличаются в цене. Поэтому, если вам не важен обогрев, но вы хотите классический напольный камин, тогда можно выбрать камин кассетного типа и встроить его в портал, что сэкономит вам приличную сумму денег.

Dimplex Opti-myst Juneau

Dimplex Opti-myst Albany

Все кассетные камины – это камины с 3D технологией визуализации пламени, то есть с визуализацией, которая создается с помощью подсветки водяного пара. В электрокаминах Dimplex это серия Opti-Myst. Изготавливается данная серия, вся без исключения, в Ирландии. Основное различие между кассетными моделями – это дизайн топки, размер и дополнительные функции.

Самая популярная модель кассетного типа Dimplex Opti-myst Cassette 400

Популярность данной модели обусловлена низкой ценой среди кассетных электрокаминов. При этом этот фактор никак не влияет на качество камина и визуализацию пламени. Просто у модели минимальный набор функций и компактный размер. Доступ к воде в данной модели находится сверху, то есть для того, чтобы наполнить бачок с водой, вам нужно поднять муляж дров.

В таком же дизайне, но в большем размере, является модель Dimplex Opti-myst Cassette 600

У электрокамина Dimplex Opti-myst Juneau уже более сложная конструкция.



Муляж дров выполнен в форме мелко-наколотых дров со встроенными светодиодами, благодаря которым в камине присутствует функция эффекта тления дров. Доступ к воде, в отличие от Cassette 400 и 600, в камине спереди и наполнение водой осуществляется с помощью выдвижной панели.

Dimplex Opti-myst Cassette L по своей конструкции и функционалу похож на камин Juneau.

Основное отличие от Juneau – большие габариты и другой дизайн муляжа дров. Муляж выполнен в виде полуобгоревших мелких поленьев и веток с эффектом тления за счет встроенных светодиодов.

Отдельного внимания требуют электрокамины Dimplex Opti-Myst Cassette 500 і Dimplex Opti-Myst Cassette 1000

На данный момент Cassette 1000 самый широкий встраиваемый 3D камин с шириной более 1 метра. Кроме этого, Cassette 500 и Cassette 1000 могут становиться в каскад (подключаться между собой), создавая непрерывную линию огня с любой шириной, которая будет зависеть от количества моделей в каскаде. Данные камины единственные среди 3D каминов, у которых есть возможность подключения непосредственно к водопроводу, что решает вопрос постоянного внимания относительно наличия воды в баке. Эта функция особенно пользуется спросом на коммерческих объектах (гостиницы, рестораны, торговые центры и т.д.), где камин должен работать постоянно без исключения. Также только у этих моделей есть звуковой эффект горения дров (потрескивание), в отличие от других камней Dimplex серии Opti-Myst. Использоваться данные камины могут как с муляжом дров, так и без, имитируя при этом горение газа (эффект биокамина).





Более бюджетный вариант кассетного камина может предложить компания Royal Flame – электрокамин Royal Inferno. Камин изготавливается в Китае, при этом у него достойное качество сборки и картинки пламени.

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