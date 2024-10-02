Хоч останніми роками шпалери вважалися пережитком минулого, у 2024 році мода на них повернулася, пише Livingetc. Дизайнери переконані, що "бум" на шпалери збережеться і в 2025-му. Та що важливо – тепер шпалери використовують не лише для стін.

Читайте також Синьо-зелена вітальня: як поєднати ці сміливі кольори в інтер'єрі

Трендові шпалери у 2025 році

Усе більше дизайнерів використовують шпалери для стелі. Цей тренд набуде ще більшої актуальності наступного року. Фахівці радять обирати великі візерунки та абстрактні лінії, щоб додати величі у кімнату.



Шпалери на стіні стануть оригінальним рішенням для інтер'єру / Фото Brian Wetzel

Неочікувано до нас повернулися шпалери з краєвидами та природою. В тренді – екзотичні рослини або мальовнича вода.

Мальовничі фрески були надзвичайно популярною дизайнерською розкішшю з моменту їх появи у Франції 18 століття. Найближчим часом вони нікуди не зникнуть,

– розповіла директора з дизайну Blackberry Farm Design Крістін Карні.



Шпалери з природою повертаються в моду / Фото Eddie Lee

Ще одним неочікуваним трендом стали шпалери зі стародавніми візерунками. Повторювальні мотиви та кольори з перевіреним часом дизайном будуть актуальними для сучасних будинків.

Щоб створити більш традиційне відчуття, поєднайте стародавні принти з пофарбованими панелями та дерев'яними виробами. Це додасть будинку цілісності,

– радить Керолайн Вулмер з Henderson Design Group.



Стародавні принти додадуть будинку історії / Фото Morris & Co

Зауважте Неочікувано 10 застарілих трендів у дизайні повертаються в моду

Для дитячих кімнат найкращий варіант у 2025 році – смугасті шпалери. Вони створюють динамічну та яскраву атмосферу. Крім того, вертикальні смуги візуально додадуть висоти кімнаті з низькою стелею. Дизайнери попереджають – не обирайте занадто багато кольорів для смужок, щоб не зіпсувати кімнату.



Для дитячих кімнат актуальні шпалери в смужку / Фото Peter Dunham

Інтерес людей до квіткових шпалер різко зростає. Однак подумайте про надприродні квіти – драматичні, вампірські та гламурні квіткові дизайни.

Звичайно, шпалери з візерунками та квітами не є чимось новим, але прагнення до краси та природи в інтер'єрі останнім часом зростає,

– сказала дизайнерка шпалер Нікі Берген.



Квіткові шпалери не втрачають актуальності / Фото Lauren Miller

Шпалери, які здатні відбивати світло, додадуть кімнаті сяяння та ще більше простору. У різний час доби вони матимуть різний вигляд завдяки роботі зі світлом. Ви можете використати такі шпалери і для стін, і для стелі.



Новий тренд – шпалери, які відбивають світло / Фото Shade Degges

Цікаво Як обрати плед, який найкраще підійде до вашого дивану і додасть кімнаті стилю

Великі принти на шпалерах здатні додати кімнаті виразності та стилю. Такі шпалери можна використовувати у вітальній або на кухні. Та важливо не додавати більше великих принтів в інтер'єр, щоб не перенавантажити його.



Шпалери з великим принтом / Фото Romo Group

Як ми вже писали, шпалери тепер використовують не тільки для стін. Ними можна навіть прикрасити меблі. На фото, доданому нижче, дизайнери використали шпалери для задніх стінок шафи. Завдяки цьому дизайнерському рішенню, шафа стала оригінальною та динамічною.



Фурнітуру шафи обклеїли шпалерами / Фото Lauren Engel

Оригінальні шпалери можуть перетворити шафу на центральний елемент інтер'єру. Все, що потрібно, це обрати актуальний дизайн шпалер та обклеїти ними дверцята шафи.

Використання шпалер для обклеювання дверей – це захоплива ідея, оскільки вона перетворює елемент, яким зазвичай не помічають, у центр всього. Це додає шар несподіваної текстури та візерунка, створюючи цілісну структуру між стінами та дверима,

– розповіла дизайнерка інтер'єру Марі Фланіган.



Шафа зі шпалерами / Фото Julie Soefer

Отож, у тренді наступного року – оригінальне використання шпалер. Не обов'язково клеїти їх на великі площі, як от шафа, ви можете задекорувати шпалерами і менші об'єкти. Коли шпалери використовують у несподіваний спосіб, це захоплює і викликає інтерес.