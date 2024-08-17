У Деснянському районі Києва впали уламки БпЛА: спалахнула пожежа
17 серпня 2024, 14:57Читать новость на русском
Джерело:Віталій Кличко
Вдень 17 серпня у Деснянському районі столиці виявили падіння уламків БпЛА. Зокрема, їх знайшли в Дарницькому лісопарковому господарстві.
Про це повідомив міський голова. Також Віталій Кличко розповів, чи є постраждалі.
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У Києві виявили уламки БпЛА
Мер Києва написав, що за інформацією екстрених служб, вдень у Деснянському районі, в Дарницькому лісопарковому господарстві, виявлено падіння уламків БпЛА.
Внаслідок цього виникло загоряння трав'яного настилу на невеликій площі. Загоряння ліквідували працівники лісопаркового господарства. Постраждалих немає,
– зазначив Кличко.
Росія атакувала Київську область ударними дронами
- Зауважимо, що вранці 17 серпня у столиці та області оголошували тривогу. Повітряні сили повідомляли про ворожі БпЛА в Київській області. Згодом ЗМІ писали про вибухи в Києві.
- До речі, в ОВА заявляли, що п'яту ніч поспіль ворог намагається атакувати область ударними дронами. У ніч на 17 серпня тривога оголошувалася тричі. Працювали Сили ППО: є збиті цілі.
- "Влучань в об'єкти житлової та критичної інфраструктури немає. Постраждалі відсутні. За інформацією оперативних груп внаслідок падіння уламків сталося загоряння лісової підстилки. Пожежа ліквідована. Також пошкоджена покрівля одного приватного будинку", – розповів Руслан Кравченко.
- Також посадовець додав, що падіння уламків збитих цілей фіксуються поза межами населених пунктів. Робота оперативних груп з ліквідації наслідків російської атаки триває.