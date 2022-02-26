Десятки танків і "Градів": Генштаб про техніку ворога на Сумщині

26 лютого 2022 , 08:27
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Джерело:

Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ повідомив, якою технікою володіє ворог, який намагається прорватися до Києва через Сумщину.

Поблизу селища Шумське у Сумській області було виявлено тимчасове місце перебування десятків одиниць танків.

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На околицях Сум в районі села Косівщина ворог розмістив ракетні системи залпового вогню БМ-21 "Град".

Автор: Ігор Саджениця