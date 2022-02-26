Десятки танків і "Градів": Генштаб про техніку ворога на Сумщині
26 лютого 2022 , 08:27Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Генеральний штаб ЗСУ повідомив, якою технікою володіє ворог, який намагається прорватися до Києва через Сумщину.
Поблизу селища Шумське у Сумській області було виявлено тимчасове місце перебування десятків одиниць танків.
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На околицях Сум в районі села Косівщина ворог розмістив ракетні системи залпового вогню БМ-21 "Град".