Десятки військових і цивільних: Україна та Росія провели перший повноцінний обмін полоненими
Джерело:телеграм Ірини Верещук
За наказом президента Володимира Зеленського, 24 березня Україна провела перший повноцінний обмін військовополоненими із Росією. Вдалося визволити 10 наших військових та ще 19 цивільних.
Про це повідомила міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
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У результаті обміну визволено 29 українців
За її словами, 10 українських військовослужбовців вдалося визволити в обмін на 10 захоплених у полон окупантів.
Окрім того, Україна відпустила 11 цивільних російських моряків, яких підібрали із затопленого судна поблизу Одеси. У результаті цього обміну додому повертаються 19 українських цивільних моряків із рятувального корабля "Сапфір". Їх окупанти взяли в полон, коли вони намагалися врятувати наших військових на Зміїному.
За умовами обміну, судно також буде повернене Україні. Щоправда, його відправлять до порту в Туреччині.
Раніше Україна спростувала інформацію про нібито два проведені обміни, яку поширювали пропагандистські ЗМІ.
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