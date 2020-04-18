Десятки людей у Дніпрі стояли в черзі у Троїцьку церкву: чим закінчилося
Майже сотня вірян Троїцької церви у Дніпрі сформувала велику та тісну чергу до храму. Деякі з них стояли без масок та не дотримувалися обмежень соціальної дистанції. Правоохоронці склали протокол.
Про поширення парафіянами режиму карантину в Дніпрі повідомляє "Інформатор".
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Приблизно 80 людей 17 квітня, о 19:30, вирішили, що в розпал епідемії вкрай необхідно сходити до церкви,
– йдеться у повідомленні.
Скупчення людей біля храму помітив місцевий житель, який проїжджав повз. Чоловік підійшов до храму та викликав поліцейських.
Черга з вірян у Троїцьку церкву в Дніпрі / Фото "Інформатора"
За словами активіста, парафіянам та священнику не сподобалася його присутність. "Не били, але фізично виштовхали й погрожували побити мене і розбити телефон", – розповів він.
Згодом приїхали правоохоронці, які склали протокол.
Як Церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
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