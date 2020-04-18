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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Десятки людей у Дніпрі стояли в черзі у Троїцьку церкву: чим закінчилося

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      Черга у Дніпрі у Троїцьку церкву / dp.informator.ua

      Майже сотня вірян Троїцької церви у Дніпрі сформувала велику та тісну чергу до храму. Деякі з них стояли без масок та не дотримувалися обмежень соціальної дистанції. Правоохоронці склали протокол.

      Про поширення парафіянами режиму карантину в Дніпрі повідомляє "Інформатор".

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      Приблизно 80 людей 17 квітня, о 19:30, вирішили, що в розпал епідемії вкрай необхідно сходити до церкви,
      – йдеться у повідомленні.

      Скупчення людей біля храму помітив місцевий житель, який проїжджав повз. Чоловік підійшов до храму та викликав поліцейських.


      Черга з вірян у Троїцьку церкву в Дніпрі / Фото "Інформатора"

      За словами активіста, парафіянам та священнику не сподобалася його присутність. "Не били, але фізично виштовхали й погрожували побити мене і розбити телефон", – розповів він.

      Згодом приїхали правоохоронці, які склали протокол.

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.


      Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Великдень Релігія Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Дніпра Новини України
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