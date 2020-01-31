Десятки тисяч фірм та ФОПів працюють без керівників та видів діяльності: причини

В Україні працюють понад 60 тисяч ФОПів, які не вказали вид діяльності при реєстрації. А також майже 100 тисяч юридичних осіб, які не зазначили один або кілька ключових показників діяльності. Причина – невнесення змін, які передбачив закон ще у 2003 році.

Такими є результати моніторингу аналітиків YouControl.

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Особливістю таких компаній є те, що зареєстровані вони давно, а в юридичному статусі йдеться, що вони "не перебувають в процесі припинення, свідоцтво про державну реєстрацію недійсне".

Найчастіше фірми та підприємці не вказували при реєстрації прізвище керівника, власника та вид економічної діяльності. Загалом таких компаній понад 66 тисяч – серед ФОПів, а також 99 тисяч юридичних осіб.

Чому компанії приховують інформацію

Державні реєстратори повинні були протягом 2004 – 2005 років провести заміну старих свідоцтв на нові – єдиного зразка. До цього їх зобов’язав закон про держреєстрацію, який прийняли ще у 2003 році. Однак багато підприємців не звернулися для заміни.

Уже з 2012 року комісія Міністерства юстиції проводила інвентаризацію. Усі юрособи та ФОПи, створені до 1 липня 2004 року, повинні були подати держреєстратору реєстраційну картку для внесення змін. Ті, хто не зробив цього, отримали запис: "свідоцтво про державну реєстрацію недійсне". Водночас запис "не перебуває у процесі припинення" залишився. Адже ліквідацію чи реорганізацію фірми не проводили.

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Чи можна співпрацювати з такими компаніями та ФОПами

Такі компанії та підприємці мають право укладати угоди, платити податки. Адже створювалися за старим законодавством, яке було чинне на той період. Однак експерти не рекомендують з ними співпрацювати. Адже у них можуть бути зобов'язання щодо податків і зборів тощо.

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Скільки ФОПів та юросіб працюють без керівників та видів діяльності / Фото YouControl