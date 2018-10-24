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      Десятки тисяч людей приєдналися до ініційованого Тимошенко руху проти підвищення ціни на газ

      954 Читать новость на русском
      Юлія Тимошенко
      Юлія Тимошенко / ba.org.ua

      Оголошені "Батьківщиною" акції із вимогою до президента скасувати рішення про підвищення на 23,5% ціни на газ відбуваються сьогодні у 160 містах України.

      Участь в акціях загалом беруть десятки тисяч людей. На мітингу в Києві, під стінами Адміністрації Президента, лідер партії Юлія Тимошенко звинуватила особисто Петра Порошенка "у черговому знущанні над людьми".

      "Те, що люди масово зібралися біля Адміністрації Президента, – це сигнал Порошенку, що не пройдуть жодні його хитрощі – перекласти провину за підвищення ціни на газ, за жахливий стан у країни на будь-кого іншого. Тому що він і тільки він є ініціатором тієї біди, яка торкнулася кожної людини", – наголосила вона.

      За словами лідера партії, яка вже об’їхала велику частину України, обуренню людей нині немає меж: "Перейдено всі червоні лінії! На всіх площах люди просили, щоб ми згуртувалися і організували рух проти підвищення тарифів".

      Юлія Тимошенко нагадала, що десятки місцевих рад вже вимагають від президента скасувати антинародне рішення, і вкотре закликала депутатів усіх рівнів ставати на захист людей. Також вона повідомила, що очікує від голови Верховної Ради відповіді на звернення "Батьківщини" щодо скликання позачергової сесії парламенту.

      "На цьому засіданні має бути ухвалена постанова, проект якої підготувала наша команда, про запровадження мораторію на підвищення цін на газ, тарифів на електроенергію, тепло і гарячу воду", – пояснила голова партії.

      Водночас, на її думку, сьогодні вся країна розуміє, що відповідальність за бідність людей, за надзвичайно високі тарифи і низький рівень життя лежить винятково на нинішньому главі держави.

      "Неможливо вже більше так знущатися, так ставитися до людей, як це робить Петро Порошенко", – підсумувала лідер "Батьківщини".

      Юлія Тимошенко та народні депутати передали до Адміністрації Президента звернення з вимогою скасувати злочинне рішення про підвищення ціни на газ. Зустрітися із командою "Батьківщини" Петро Порошенко не наважився.

      "Я переконана, що він ховається у кабінеті, виглядає у вікна, боїться людей, і водночас продовжує робити проти них злочини. Я можу передбачити, що Порошенко наплює на волю людей, як це робив чотири з половиною роки, і він далі через НАК "Нафтогаз України" переводитиме мільярди гривень на офшорні рахунки свої і свого оточення", – прокоментувала лідер "Батьківщини".

      Юлія Тимошенко наголосила, що нова влада зменшить ціну на газ для людей щонайменше вдвічі за лічені тижні. А всі причетні до ухвалення цього рішення будуть притягнуті до відповідальності.

      Теги: Новини політики Юлія Тимошенко ВО Батьківщина Нафтогаз
      Джерело: 24 Канал
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