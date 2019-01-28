Десятки тисяч силовиків забезпечуватимуть порядок на президентських виборах: деталі у цифрах

Під час президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня, за порядком стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. Передбачається, що при виконанні обов'язків будуть по двоє силовиків на кожній виборчій дільниці.

Оскільки йдеться про значну кількість кадрів, то на період виборів відпусток правохооронцям давати не будуть, повідомили під час розширеної колегії Міністерства внутрішніх справ.

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Крім поліцейських, до посиленого режиму служби максимально хочуть залучити нацгвардійців та прикордонників. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв захист і кандидатам у президенти.

"Подбайте про свої однострої і паливо для машин під вибори", – звернувся до керівників підрозділів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

Голова Нацполіції Сергій Князєв підкреслив, що у силовому відомстві оперативно реагують на порушення виборчого законодавства. За 26 днів передвиборчої кампанії вже зареєстрували 266 заяв та повідомлень стосовно порушень виборчого процесу.