12:54
28 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Друзі Путіна. Чим дивують ЗМІ Росії
      Вєсті Кремля
      20:18, 26 січня
      Вєсті.UA. Жир: Небезпечні цукерки від Порошенка. Політичний шлях Вакарчука
      Вєсті.UA
      19:44, 26 січня
      Всі знають, та нічого не роблять: як на Харківщині нахабно розкрадають десятки гектарів лісу
      ЦРУ
      09:00, 25 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Відрядження в епоху дефіциту
      Згадати все
      22:21, 25 січня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      СВЯТОСЛАВ ВАКАРЧУК ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ВЕНЕСУЕЛА КІР

      Десятки тисяч силовиків забезпечуватимуть порядок на президентських виборах: деталі у цифрах

      156 Читать новость на русском
      Розширена колегія МВС
      Розширена колегія МВС / 24 канал

      Під час президентських виборів в Україні, які відбудуться 31 березня, за порядком стежитимуть 60 тисяч правоохоронців. Передбачається, що при виконанні обов'язків будуть по двоє силовиків на кожній виборчій дільниці.

      Оскільки йдеться про значну кількість кадрів, то на період виборів відпусток правохооронцям давати не будуть, повідомили під час розширеної колегії Міністерства внутрішніх справ. 

      Читайте також: Вакарчук не піде у президенти України у 2019 році: офіційна заява артиста

      Крім поліцейських, до посиленого режиму служби максимально хочуть залучити нацгвардійців та прикордонників. Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков пообіцяв захист і кандидатам у президенти.

      "Подбайте про свої однострої і паливо для машин під вибори", – звернувся до керівників підрозділів заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич. 

      Голова Нацполіції Сергій Князєв підкреслив, що у силовому відомстві оперативно реагують на порушення виборчого законодавства. За 26 днів передвиборчої кампанії вже зареєстрували 266 заяв та повідомлень стосовно порушень виборчого процесу.

       

      Теги: Новини України Новини політики Президентські вибори 2019 Міністерство внутрішніх справ Поліція
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Фейки всюди: як розпізнати брехню і правильно захиститися
      сьогодні , 12:01 Фейки всюди: як розпізнати брехню і правильно захиститися
      Блог Медіа 179
      Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      сьогодні , 08:42 Торги Трампа и "Откройте, это ФБР!" – главные новости США за неделю
      Максим Карижський 835
      Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      21 січня , 10:00 Тест-драйв нової Skoda Fabia: справжнє задоволення від драйву
      2
      Найсмішніші меми тижня: Юлю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      27 січня , 23:03 Найсмішніші меми тижня: Юлю підтримують навіть мертві, 13 років Януковича
      2601
      Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      27 січня , 22:25 Бойові вертольоти для ЗСУ та сонячна електростанція для дому: топ-5 блогів тижня
      Блоги тижня 3470
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі
       11 січня , 20:53
      Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні
       23 січня , 07:02
      Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату
       3 грудня 2018 , 13:00
      Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"
       3 грудня 2018 , 16:54
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук