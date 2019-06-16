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      Деталі вибуху в центрі Києва: повивертало плити та зруйнувало три гаражі

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      Рятувальники розбирають завали
      Рятувальники розбирають завали / kyivcity.gov.ua

      У столиці тривають роботи на місці потужного вибуху, який пролунав на вулиці Тургенівська, 16. На місці події працюють рятувальники Київською служби порятунку. Внаслідок вибуху були зруйновані три гаражі та пошкоджена газова труба – сусідні будинки частково залишилися без газопостачання.

      Начальник Управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук наголосив, що внаслідок вибуху в одному з гаражів у дворі триповерхового будинку ніхто не постраждав, повідомила прес-служба київської мерії.

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      Відомо, що вибухом вивернуло товсті бетонні плити товщиною понад 20 сантиметрів, а хмара пилу піднялася на висоту майже в 100 метрів.

      Речовину, що спричинила потужний вибух, внаслідок якого зруйновано 3 гаражі, поки остаточно не встановили. За попередньою інформацією вибухнула газова труба, однак причини вибуху невідомі.

      Наразі рятувальники розбирають завали після вибуху. 

      Вибух в центрі Києва
      Вибух повивертав масивні бетонні плити товщиною в 20 сантиметрів / kyivcity.gov.ua

      Вибух в центрі Києва
      Внаслідок вибуху ніхто не постраждав/ kyivcity.gov.ua

      Вибух в центрі Києва
      Потужний вибух зруйнував три гаражі / kyivcity.gov.ua

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      Теги: Новини України Вибух Новини Києва
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