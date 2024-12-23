Детально опрацювали роботу із Сирією після падіння Асада, – Зеленський
23 грудня 2024, 17:38Читать новость на русском
Президент Зеленський провів у понеділок, 23 грудня, Ставку. На ній серед іншого детально опрацювали питання роботи із Сирією після падіння режиму Асада.
Зеленський заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР, а також міністрів оборони і закордонних справ України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України.
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