Детально опрацювали роботу із Сирією після падіння Асада, – Зеленський

Президент Зеленський провів у понеділок, 23 грудня, Ставку. На ній серед іншого детально опрацювали питання роботи із Сирією після падіння режиму Асада.

Зеленський заслухав доповіді Служби зовнішньої розвідки та ГУР, а також міністрів оборони і закордонних справ України. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента України.

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