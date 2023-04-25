Кому війна, а комусь мати рідна: на Львівщині викрили масштабний підпільний склад гуманітарки

Минулого тижня працівники БЕБ виявили на Львівщині склади з товарами, що мають ознаки гуманітарних вантажів. Детективи встановлюють осіб, що причетні до скоєння злочину.

Щоб завезти цей вантаж винуватцям, напевно, знадобилося приблизно 60 вантажівок. Остаточний підрахунок товарів ще не завершили.

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На Львівщині на складі знайшли гуманітарні товари

21 квітня детективи територіального управління Бюро економічної безпеки виявили складські приміщення, площею 1 600 квадратних метрів, що були заповнені гуманітарними товарами. Там були виявили харчові продукти, дитячі товари, постільна білизна, ковдри, засоби гігієни, побутова хімія, новий одяг тощо.

Підпільні гуманітарні вантажі на Львівщині / Фото Бюро економічної безпеки України:

Усього працівники БЕБ виявили близько тисячі піддонів з вантажем. У відомстві наголосили, що тільки консервів було виявлено на 74 тонни з загальною сумою 20 мільйонів гривень.

Водночас виконувач обов'язків керівника територіального управління БЕБ у Львівській області Валерій Тацієнко сказав, що розгляд справи вже триває кілька днів у зв'язку з великою кількістю товару. Там також перевіряють інформацію про можливий продаж гуманітарної допомоги.

"Ми з'ясовуємо, яким чином товар міг потрапити на територію Львівської області і чи дійсно це гуманітарний товар або товар заїжджав під виглядом гуманітарної допомоги без розмитнення", – розповів Тацієнко.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький наголосив, що відомство буде максимально сприяти у розслідуванні цієї справи. Крім цього, він зауважив, що винних слід притягнути до відповідальності якнайшвидше.

Таке безчинство в умовах війни можна порівняти із диверсією проти свого народу та країни,

– підкреслив Козицький.

Наразі детективи БЕБ встановлюють людей, причетних до завезення та зберігання гуманітарної допомоги.

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