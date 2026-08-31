Воєнний злочин: полковник запасу ЗСУ пояснив, хто відповідальний за трагедію під Києвом

В селі Мила у Київській області 28 серпня Росія завдала удару по складах з боєприпасами, що призвело до детонації. Раніше, 6 липня, подібна трагедія сталася у Вишневому на Киїівщині.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що розміщення вибухонебезпечних речовин та військових об'єктів у межах населених пунктів є грубим порушенням директив і кваліфікується як воєнний злочин. Він зауважив, які фатальні помилки призводять до катастроф у тилу та де насправді мають зберігатися боєприпаси.

Чому боєприпаси потрібно зберігати за 300-кілометровою зоною?

Світан наголосив, що детонація складів у селі Мила – це вже другий подібний випадок за останні півтора місяця після аналогічного інциденту у Вишневому. На його думку, головна проблема полягає не лише у ворожих атаках дронами, а й у халатності осіб, які ухвалювали рішення про розташування об'єктів.

Ворожі дрони – це лише тригер. А сама проблема – це розташування вибухових речовин поруч із житловими кварталами. За такі речі треба притягати до найсуворішої відповідальності,

– підкреслив військовий експерт.

Він зауважив, що директиви Збройних Сил України суворо забороняють дислокацію частин із вибухівкою поблизу цивільних будинків. У районах виконання завдань саме тому й проводять евакуацію цивільного населення, адже створюється цілий інженерний комплекс.

Світан пояснив, які причини трагедії у Милі на Київщині: дивіться відео

Експерт пояснив, що ворог активно застосовує засоби ураження у межах 300-кілометрової зони. За цим рубежем ефективніше працює українська протиповітряна оборона за підтримки авіації, куди російські ракети та дрони доходять значно рідше.

У трьохсоткілометровій зоні взагалі не повинно бути подібних складів, оскільки прилетіти туди може в будь-який момент. Стратегічні запаси слід розташовувати за зоною впливу основних російських балістичних ракет,

– наголосив Роман Світан.

Експерт додав, що захищена інфраструктура та підземні сховища мають зводитися за межами міст, щоб унеможливити трагедії у разі детонації або обстрілів.

Нагадаємо, внаслідок атаки та детонації на складах у селі Мила на Київщині, за даними на 30 серпня, загинули 38 людей та ще 20 зазнали поранень. Також через ворожий удар постраждав пансіонат для літніх людей, де загинули щонайменше 27 його мешканців. Крім того, внаслідок детонації пошкоджено близько 130 житлових будинків.