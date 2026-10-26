Детонація складів у Милі: що спецпрокуратура розповіла про підозрюваних та розслідування

Унаслідок детонації боєприпасів після російської атаки по селищу Мила на Київщині загинули 35 людей. Підозру отримав посадовець СБУ, який допустив зберігання вибухівки з порушенням вимог безпеки.

Про це NV повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Центрального регіону.

Триває досудове розслідування

У спецпрокуратурі відповіли, що російські військові 28 серпня о 20:10 завдали удару безпілотником по складських приміщеннях одного з підприємств у селі Мила на Київщині. Частину цих складів на той момент використовував підрозділ СБУ. Унаслідок влучання розпочалася детонація та спалахнула пожежа, що поширилася на сусідні об'єкти.

Вже 3 вересня підозру оголосили керівнику одного з підрозділів СБУ за частиною 4 статті 426 Кримінального кодексу України. Його підозрюють в умисному невиконанні військовою службовою особою дій, які вона за своїми службовими обов'язками повинна була виконати, в умовах воєнного стану, що спричинило тяжкі наслідки. Публічно про це стало відомо 10 вересня.

Спецпрокуратура пояснила, що посадовець допустив розміщення озброєння та боєприпасів у приміщенні, яке не відповідало встановленим вимогам безпеки для зберігання вибухонебезпечних предметів.

Суд обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави. Офіційно прізвище та посаду фігуранта прокурори не розголошують. За даними джерел «Української правди», 14 вересня посадовця звільнили з-під варти після внесення застави у розмірі 499 200 гривень.

Наразі триває досудове розслідування. Зокрема, слідчі проводять процесуальні дії для з'ясування всіх обставин правопорушення.

Нагадаємо, 28 серпня російський БпЛА влучив у склади, де зберігались боєприпаси, менш ніж за 100 метрів від житлових кварталів. Внаслідок вибухів та пожежі загинули понад 30 людей, а також було пошкоджено близько 200 приватних будинків і пансіонат для людей похилого віку.