Відомо про потерпілих. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
Що відомо про ситуацію на Київщині?
На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.
Росія ввечері 28 серпня атакувала Бучанський район Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа та детонація.
Відомо про потерпілих. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.
На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.