Відомо про потерпілих. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо про ситуацію на Київщині?

На території підприємства виникла масштабна пожежа та розпочалася детонація. На місці працюють підрозділи ДСНС та інші екстрені служби.