Детонація сталася на підприємстві, є постраждалі: нові деталі вибухів на складах на Київщині

Росія ввечері 28 серпня атакувала Бучанський район Київської області. Внаслідок атаки виникла пожежа та детонація.

Відомо про потерпілих. Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

Що відомо про ситуацію на Київщині?

Увечері 28 серпня російські війська вчергове атакували Київщину безпілотниками. Унаслідок удару по підприємству у селі Мила Бучанського району спалахнула масштабна пожежа, яку супроводжувала потужна детонація. Мешканці Бучанського району повідомляли у соцціальних мережах про серію гучних вибухів та заграву від пожежі, яку було видно за кілька кілометрів.

Офіс Генерального прокурора розпочав розслідування не тільки за фактом воєнного злочину Росії, а й щодо можливої службової недбалості посадовців. Слідчі мають з'ясувати, що саме спричинило таку потужну вторинну детонацію, яка суттєво посилила наслідки російської атаки.

Прокуратура перевірятиме законність розташування та зберігання вибухонебезпечних предметів на території вищезгаданого підприємства. Також слідство дасть оцінку діям посадових осіб, які видавали дозволи на таку діяльність поблизу житлової забудови.

Сам інцидент стався невдовзі після 20 години. Наразі попередньо відомо про 6 потерпілих. Вибухова хвиля та вогонь завдали значних руйнувань навколишній інфраструктурі – 1 приватний житловий будинок знищено повністю, ще 7 осель зазнали пошкоджень, постраждала будівля пансіонату для людей похилого віку та пошкоджено пожежний автомобіль рятувальників ДСНС, які оперативно прибули на місце.

Київська ОВА додає, що тривають роботи з ліквідації наслідків удару у Бучанському районі. Там масштабна пожежа, вогонь поширився на приватні житлові будинки. На місці працюють рятувальники, медики, поліція та всі необхідні служби.

Зверніть увагу: прем'єр-міністр України Сергій Корецький вказав, що з трагедії у Вишневому не зробили ніяких висновків. Мовиться про події після масованої атаки 6 липня, коли сталася вторинна детонація, внаслідок якої було пошкоджено понад 200 об'єктів, з яких більш як 100 – житлові будинки

Варто зазначити, що село Мила, розташоване вздовж Житомирської траси, вже зазнавало катастрофічних руйнувань під час російського наступу на Київ на початку повномасштабного вторгнення навесні 2022 року.