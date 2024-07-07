Після атаки БпЛА в одному з районів Воронезької області – надзвичайний стан: проводять евакуацію

Вночі 7 липня складі у Воронезькій області після нібито атаки БПЛА сталася пожежа. Місцеві ж скаржилися на детонацію, яка триває вже понад 4 години.

Внаслідок цього в одному із регіонів вищезгаданої області країни-агресорки ввели надзвичайний стан. Наразі проводять масову евакуацію населення, оскільки вочевидь ситуація масштабна. Про це повідомляють російські ЗМІ, пише 24 Канал.

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У Воронезькій області ввели надзвичайний стан

Режим надзвичайного стану запроваджено у межах населеного пункту Підгоренського району Воронезької області після атаки БПЛА ЗСУ,

– написав губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, мешканців населеного пункту евакуюють через детонацію вибухонебезпечних об'єктів на одному зі складів Воронезької області. Водночас у мережі продовжують поширювати кадри, на яких чути звуки вибухів.

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І хоч глава регіону не озвучує назву населеного пункту, але, за даними місцевих жителів, йдеться про Сергіївку.

"Поки що детонація вибухонебезпечних об'єктів триває. Внаслідок одного з вибухів спалахнула господарська споруда житлового будинку", – написав Гусєв. Однак, як пояснює ворожий губернатор, пожежу вже ліквідували, постраждалих нібито немає.

Крім того, перекрили ділянку автомобільної дороги, яка проходить через населений пункт. Зазначається, що на місці працюють рятувальні служби.

Повідомлялося також, що детонація вибухонебезпечних предметів розпочалася після падіння уламків БПЛА на склад у Підгірському районі Воронезької області. За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок цього, як не дивно, немає, "потєрь" нібито також.