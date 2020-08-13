Після стрімкого укріплення національної валюти у березні 2020 році, вже в липні курс стрімко добіг позначки 27. Але президент та чиновники вважають, що може бути й 30.

Що принесе таке здешевшання гривні та коли його очікувати – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Як змінювався курс долара

Станом на 13 серпня один долар коштує 27 гривень 53 копійки. Проте останнім часом президент та чиновники заявляють: оптимальнішим для української економіки буде зростання ціни за долар – в межах від 29, а то і 30 гривень.

До літа іноземна валюта була дешевшою. Все через низький попит бізнесу на долар під час карантину. Та в липні гривня почала різко просідати.

Як на курс вплинула пандемія COVID-19? На початку березня гривню можна було обміняти за курсом 24,5 щодо долара. Але протягом місяця вона обвалилася до рівня 28 за долар. Починаючи з квітня, гривня почала стабільно зростати.



Наприкінці травня через те, що Україна розплачувалась із зовнішніми боргами, гривня дещо просіла. Проте за червень гривня зміцнилася до моменту відставки Смолія. У липні гривня впала.



Як переконують Мінекономіки, Мінфін та президент – це добре. Оскільки дорожчий долар збільшує розмір бюджету в гривнях. А у 2020 році головний кошторис країни суттєво недоотримав.

"Ми з цим боролися від початку моєї каденції. Як ми можемо жити, якщо у нас навіть бюджет порахований за курсом 30, а гривня, ви бачите, яка у нас. Вийдіть на вулиці. Всі постраждають", – прокоментував Зеленський.

Девальвація гривні неминуча

У профільному парламентському комітеті пояснили, що девальвація гривні – неминуча. Це стабілізує валютний курс в майбутньому.

Накопичувати гривню, а отже здешевлювати її, Національний банк почав після відставки попереднього очільника Якова Смолія. Той заявляв про політичний тиск. Після кадрових змін регулятор вимушено продав 150 мільйонів доларів, а закупив майже у чотири рази менше.

Довідка. 2 липня голова НБУ Яків Смолій написав і подав президенту України заяву про відставку за власним бажанням. Як він сам заявив, зробив це через політичний тиск, як він сам заявив. Новим директором Нацбанку став Кирило Шевченко.

В НБУ запевнили, що мети зробити курс 30 – немає. "Практика завищення інфляційного прогнозу, курсового прогнозу для того, щоб збільшити дохідну частину бюджету, потім завжди має негативні наслідки", – підкреслив Дмитро Сологуб, заступник голови НБУ.

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Інвестиційні компанії допускають ослаблення гривні з осені до 28 – 29 за долар. Такі стрибки курсу, за словами аналітиків, не стануть критичними для населення – за умови природного просідання.

Якщо ж девальвація буде штучною під тиском уряду, Україна може втратити допомогу від МВФ. Оскільки незалежність НБУ – одна з ключових умов для продовження співпраці.

Відсутність передбачуваності – це набагато гірше, ніж високий курс долара щодо гривні. Важливо, аби це було не штучно та максимально ринково,

– наголосив економіст Анатолій Амелін.

Й додав: інакше Україні перестануть довіряти іноземні інвестори, які сюди заходять. Адже вони також спираються на певні прогнози.

Реакція економістів

Лише за останній місяць гривня просіла на 70 копійок. Надалі це може штучно примножити прибутки підприємств-експортерів та збільшити держбюджет.

Попри бажання чиновників, це ніяк не заповнить весь дефіцит головного кошторису і призведе до запуску друкарського станка. А це натомість призведе до інфляції, вважає економіст Сергій Фурса.

Це перекладання проблем чиновників на проблеми простого народу. Українська держава має залучити восени приблизно 7 мільярдів доларів. Від девальвації гривні виграють тільки українські олігархи, які зазвичай мають девальваційну ренту, – пояснив він.

Нині рівень інфляції – майже 2,5%. Натомість уряд планує 11% на кінець 2020 року. Такий розрив, переконані економісти, швидко і природно подолати не вдасться.



Як змінювався курс долара в Україні / Інфографіка 24 каналу