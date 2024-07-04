У ДТЕК попередили, що у п'ятницю також може застосовуватись світло-сіра зона відключень. Це означає, що можуть бути застосовані додаткові обмеження.

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Як вимикатимуть світло 5 липня

Укренерго поки що не опублікувало попередження на п'ятницю, однак у ДТЕК повідомили, що їм вже повідомили про ліміти.

За вказівкою Укренерго графіки відключень завтра будуть застосовуватись впродовж всієї доби. Київ, Київська область, Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина: нагадуємо, що може застосовуватись світло-сіра зона відключень,

– повідомили в енергетичній компанії.

Коли ДТЕК попереджає про те, що може застосовуватися світло-сіра зона відключень, це означає, що Укренерго може застосувати додаткові обмеження. Зазвичай це пікові години, коли навантаження на енергосистему найбільше.