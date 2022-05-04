Деякі спецслужби вважали, що Росія захопить всю Україну за 3 тижні, – Данілов

Спецслужби окремих країн світу буле впевнені, що Росія зможе захопити всю територію України протягом 3 – 5 діб. За найоптимістичнішим прогнозом, це мало б статися за 3 тижні.

Таку інформацію оприлюднив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю.

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За його словами, такі прогнози були величезною помилкою як самих росіян, так і спецслужб.

Це була помилка спецслужб деяких країн світу, бо вони давали нам від 3 до 5 діб. Найоптимістичніший прогноз полягав у тому, що Володимир Путін захопить всю Україну, включно зі Львовом, за 3 тижні,

– додав Данілов.

Він зауважив, що більшість українських партнерів були переконані, що у нашій країні буде партизанська війна. Адже ми нібито не зможемо протистояти "другій армії світу". Данілов додав, що росіяни ведуть військові дії з урахуванням тої ситуації, наскільки наші військові дають їм можливість робити це.

"Це залежить від наших військ і від нашого опору. Те, що вони хотіли перейти у наступ і мали велике бажання швидко захопити наші території, це була їх велика помилка", – підкреслив секретар РНБО.

Угорщина знала про плани Путіна

Раніше Олексій Данілов заявив, що Угорщина заздалегідь знала про плани Володимира Путіна розпочати повномасштабну війну в Україні. Він сказав, що країна мала намір забрати частину територій собі.

На заяву секретаря РНБО відреагувало посольство Угорщини в Україні. У відомстві зазначили, що Будапешті обурений і закликає Данілова відкликати його "неправдиві" звинувачення.

На думку посольства Угорщини, ці твердження містять неправдиві та необґрунтовані звинувачення. Також вони розпалюють ненависть проти угорського народу та Угорщини в українському суспільстві, яке потерпає від війни.

Ми найрішучіше відкидаємо і засуджуємо брехливі наклепи, які пролунали проти Угорщини, а також наміри, які стоять за ними. Ми також закликаємо пана Данілова відкликати свої заяви,

– йдеться у повідомленні.

Крім того, у посольстві Угорщини заявили, що там очікують пояснень від компетентних керівників України. Мовиться про подальше формування двосторонніх і добросусідських відносин на тлі сказаного.

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