Деякі захоплені мери можуть бути мертвими, не маємо з ними зв'язку, – Верещук

Російські окупанти викрадають міських голів захоплених міст – таких випадків вже 11. Деякі з них можуть бути мертвими, адже зв'язку немає.

Про це заявила віцепрем'єр міністерка України Ірина Верещук.

Читайте також 4 квітня з "гарячих точок" евакуювали понад 3,3 тисячі українців

Деякі захоплені мери можуть бути мертвими

За її словами, група з одинадцяти українських міських голів продовжує перебувати в полоні російських військ.

Ми знаємо, що мери міст в полоні у росіян, вони нам їх, на жаль, не повертають. Поки що нам не вдалося зв'язатися чи звільнити їх, і ми думаємо, що деякі з них були вбиті,

– сказала Верещук.

Вона також згадала про звірські вчинки рашистів у Бучі – тіла цивільного населення вкрили вулиці. Верещук побоюється подальшого насильства.

Люди вмирають, вони вмирають від голоду, спраги, важких поранень, авіаударів, гинуть тисячі. Це геноцид проти мирного українського населення,

– підкреслила вона.

Також додала, що Путін розуміє, що не може зупинити українську армію, тому у нього інша тактика – він катує і ґвалтує мирних українців, жінок. Вони воюють проти мирного населення.

Крім того, Верещук зауважила, якщо не зупинити Путіна сьогодні разом, то це лише початок тих звірств, які розкриються пізніше, зокрема в Маріуполі.

Зверніть увагу – брифінг Ірини Верещук: дивіться відео