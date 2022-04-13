Деякі закордонні ЗМІ надали українцям безплатний доступ до електронних версій
13 квітня 2022 , 06:39Читать новость на русском
Джерело:Центр протидії дезінформації
Низка масштабних іноземних засобів масової інформації вирішила підтримати українців в час війни. Видання надали безкоштовний доступ до електронних версій.
Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.
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Іноземні видання, які українці можуть читати безплатно
- The Washington Post – американське видання надало безкоштовний доступ для читачів України, але не уточнило, на який період діє безкоштовний доступ.
- The Wall Street Journal – видання також надає безкоштовний доступ для користувачів з України та у країнах, де є багато біженців. Видання також не уточнює як і скільки триватиме безплатний період.
- The Economist – видання доєдналося до інших ЗМІ й надало безкоштовний доступ до своїх матеріалів. До того ж за останній місяць стало удвічі більше публікувати статей на сайті.
- Financial Times – видання надало безкоштовний доступ до своїх ключових репортажів всім читачам з України.
Як оформити безоплатний доступ
Для того, щоб оформити безоплатний доступ на сайтах видань потрібно зареєструватися на сайті та обрати регіон "Україна". А, якщо ви за кордоном, потрібно завантажити VPN і також обрати регіон "Україна".
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