Деякі закордонні ЗМІ надали українцям безплатний доступ до електронних версій

Низка масштабних іноземних засобів масової інформації вирішила підтримати українців в час війни. Видання надали безкоштовний доступ до електронних версій.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України.

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Іноземні видання, які українці можуть читати безплатно

The Washington Post – американське видання надало безкоштовний доступ для читачів України, але не уточнило, на який період діє безкоштовний доступ.

– американське видання надало безкоштовний доступ для читачів України, але не уточнило, на який період діє безкоштовний доступ. The Wall Street Journal – видання також надає безкоштовний доступ для користувачів з України та у країнах, де є багато біженців. Видання також не уточнює як і скільки триватиме безплатний період.

– видання також надає безкоштовний доступ для користувачів з України та у країнах, де є багато біженців. Видання також не уточнює як і скільки триватиме безплатний період. The Economist – видання доєдналося до інших ЗМІ й надало безкоштовний доступ до своїх матеріалів. До того ж за останній місяць стало удвічі більше публікувати статей на сайті.

– видання доєдналося до інших ЗМІ й надало безкоштовний доступ до своїх матеріалів. До того ж за останній місяць стало удвічі більше публікувати статей на сайті. Financial Times – видання надало безкоштовний доступ до своїх ключових репортажів всім читачам з України.

Як оформити безоплатний доступ

Для того, щоб оформити безоплатний доступ на сайтах видань потрібно зареєструватися на сайті та обрати регіон "Україна". А, якщо ви за кордоном, потрібно завантажити VPN і також обрати регіон "Україна".

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