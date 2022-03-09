З деякими селами Миколаївщини нема зв'язку: окупанти розміщують у селах глушилки

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів про ситуацію у селах і містах поблизу. Зокрема він зазначив, що з деякими з них відсутній зв'язок.

В ефірі каналу "Рада" очільник Миколаєва зазначив, що західні партнери й інші області допомагають забезпечувати регіон усім необхідним. Натомість він додав, що дістатися до обласного центру з околиць не так уже й просто. Зокрема тому, що окупанти глушать зв'язок.

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Окупанти "відрізають" від зв'язку мешканців околиць Миколаєва

Ворожі війська не припиняють спроб прорватися до Миколаєва з сіл і містечок навколо. І хоч зробити їм це не вдається, вони усіляко тримають у напрузі місцеве населення, наприклад, позбавляючи зв'язку.

На жаль, окупант, приїжджаючи до сіл, розкладає техніку, яка глушить сигнал. У нас з деякими селами навіть немає зв’язку,

– зазначив він.

Також Олександр Сєнкевич розповів про те, чи можуть мешканці околиць дістатися до Миколаєва. Очільник міста зазначив, що для цього потрібно спочатку доїхати до українських блокпостів. Там у кожного перевірять документи і лише після цього пропускають.

Водночас, підкреслив він, організовувати гуманітарні коридори все ще необезпечно. В цьому він пересвідчився після обстрілу буса зі співробітниками дитячого садка, внаслідок чого загинули троє вихователів.

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