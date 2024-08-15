У Харкові затримали контрактника-дезертира, який за ніч спалив 6 військових машин. Він таким способом намагався заробити.

Служба безпеки України розповіла, що затриманий намагався втекти з місця злочину. Саме тоді його і схопила поліція.

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Що відомо про дезертира у Харкові

У Харкові затримано 22-річного контрактника-дезертира, який самовільно залишив військову частину і переховувався в обласному центрі,

– заявили в СБУ.

Вони пояснили, що фігурант активно шукав "легкого заробітку" в телеграм-каналах. Саме там на затриманого "вийшов" представник російської розвідки та запропонував йому гроші за співпрацю.

"За вказівкою ворога молодик протягом однієї ночі підпалив одразу шість позашляховиків українських військ", – пояснили в СБУ.

Там також зауважили, що в Івано-Франківській області затримали 15-річного місцевого жителя та його 18-річного родича. Вони спалили три позашляховики ЗСУ, що були на техобслуговуванні після виконання бойових завдань на передовій.

Обидва зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує від 8 до 10 років тюрми,

– заявила Служба безпеки.

Вони уточнили, що розв'язують питання щодо притягнення до відповідальності неповнолітнього затриманого.