У ДФС оцінили результати боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції за 2021 рік

За перші 7 місяців 2021 року співробітникам Державної фіскальної служби вдалося виявити близько 100 незаконних виробництв підакцизної продукції. Загальна вартість вилученого конфіскату складає майже 2,5 мільярда гривень.

Про це голова ДФС Вадим Мельник розповів у колонці для видання "Фокус".

"Якщо говорити мовою цифр, то загалом за сiм місяців поточного року вилучили з незаконного обігу товарів підакцизної групи на суму майже 2,5 мільярда гривень, виявили 100 незаконних виробництв таких товарів", – стверджує посадовець.

Всього з січня по липень 2021 року співробітники ДФС вилучили 2 мільйони тонн контрафактного спирту та 560 тонн лікеро-горілчаних виробів на суму близько 500 мільйонів гривень, понад 40 тисяч тонн контрафактних паливно-мастильних матеріалів вартістю 1,2 мільярда та майже 13,6 мільярда пачок контрафактних цигарок на суму 720 мільйонів гривень.

"Щоб розуміти, наскільки результативна наша робота, наскільки вона допомагає легальному бізнесу, ми уважно відслідковуємо і аналізуємо тенденції у тіньовому секторі економіки. Наше завдання, серед іншого, – зафіксувати негативні тенденції та докласти зусиль для зміни тренду на позитивний", – зауважив Вадим Мельник.

Одним з кроків боротьби з незаконним обігом підакцизних товарів є координація діяльності правоохоронних органів. На думку Мельника, таким координуючим органом може бути Рада національної безпеки та оборони чи Офіс Генерального прокурора.

"Для розробки спільних заходів з детінізації ринку тютюнових виробів ми ініціюємо проведення міжвідомчої координаційної наради правоохоронних органів. Переконаний, що подолати тіньовий ринок у конструктивній співпраці з колегами з інших правоохоронних відомств та за умови належної координації спільних зусиль – цілком можливо", – відзначає очільник ДФС.

Важливим кроком у забезпеченні консолідованої співпраці між ДФС та бізнес-спільнотами є Офіс ефективної взаємодії з бізнесом – новий комунікаційний формат, що заручився підтримкою близько 20 бізнес-спільнот. Офіс почав свою роботу весною 2021.

"Подальші спільні кроки держави і бізнесу мають призвести до підвищення рівня економічної безпеки, розширення та зростання легального бізнесу, більш ефективного наповнення бюджету, відкриття нових ринків. Але перші й найважливіші з цих кроків – координація, співпраця, діалог. Ми вже їх зробили і продовжуємо впевнено рухатись цим шляхом", – резюмував Вадим Мельник.

Нагадаємо, ДФС у 2021 році забезпечила відшкодування до державного бюджету суми понад 2 мільярди гривень у межах кримінальних справ щодо ухилення від оподаткування.