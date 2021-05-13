ДФС проводить обшуки у приміщеннях КП "Київавтошляхміст"

Співробітники Державної фіскальної служби у Києві під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури розслідують кримінальне провадження щодо службових осіб КП "Київавтошляхміст" та групи підрядних комерційних підприємств. Їх підозрюють в ухиленні від оподаткування на суму 30 мільйонів гривень, що є особливо великим розміром.

Про це повідомляється на офіційній сторінці відомства у фейсбуці.

Слідством встановлено, що службові особи КП "Київавтошляхміст" з взаємодії зі службовими особами підрядних комерційних підприємств в період 2019 – 2020 років сформували технічний податковий кредит з ПДВ, використовуючи компанії з ознаками ризиковості та транзитності.

У межах кримінального провадження співробітниками ГУ ДФС в м. Києві проводяться 11 обшуків в приміщеннях КП "Київавтошляхміст" та підрядних комерційних підприємств для виявлення фінансової документації, що може свідчити про наявність кримінальних правопорушень.

Щоденна робота над виявленням податкових правопорушень приносить свої результати. Запорукою цьому стали ефективні оперативні напрацювання ДФС та підсилення аналітичної складової у роботі Служби,

– зазначив Голова Державної фіскальної служби Вадим Мельник.