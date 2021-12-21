Дилема Порошенка: саджати чи не саджати

Щодо "справи Порошенка". Насправді нічого дивного і сенсаційного. Після плівок Медведчука і зафіксованих на них розмов про оборудку з купівлею вугілля в ОРДЛО, ця справа неминуче мала з'явитися.

Політтехнологічно це було в інтересах президентської команди. Але з точки зору суспільних інтересів цю справу обов'язково треба було розслідувати. Це було питання політичної, правової і моральної справедливості.

То був період гарячої фази війни на Донбасі. І велику суму готівкою заплатили тим, хто вбивав українських бійців. І як, на мій погляд, ця справа набагато більш вагома, ніж справа по вагнерівцях.

Чому саме зараз

Тому не треба дивуватися. Чому саме зараз? А чому у нас розслідування, навіть по дуже резонансних справах, тривають місяцями і навіть роками? Я вже не кажу про тривалість судових процесів.

Можливо, хтось комусь дав "чарівного пенделя", тому що розслідування цієї справи занадто затягнулося. Можливо, вже знали, що Порошенко має їхати з країни, і тому поспішали. А, можливо, вирішили продемонструвати втечу Порошенка з країни. Версії можуть бути різними. І це, насправді, не принципово.

Кажуть, що це політичне переслідування. Фігурант дійсно є дуже відомим політиком, навіть колишнім Президентом України. Але що тоді робити зі цією справою? Взагалі не розслідувати? Якось не дуже логічно і не зовсім справедливо.

Поки що не йдеться про звинувачення, лише про підозру. І її ще треба довести. І Петру Олексійовичу було б правильно, і гідно, хоча б прости прийти на допит і дати пояснення по суті цієї справи.

Чи заарештують Порошенка

Що буде далі з цією справою? Деякі джерела стверджують, що на Петра Олексійовича чекає арешт. Дуже сумніваюся.

Знавці української правової і судової системи іронічно кажуть, що за нинішнім законодавством, і наявним станом судів і правоохоронних органів взагалі неможливо ув'язнити в Україні будь-яку впливову людину.

Скоріше за все, на Петра Олексійовича чекає довготривала процесуальна епопея, в найгіршому випадку – лише домашній арешт, і то навряд чи.

І мета, мабуть, не в тому, щоб запроторити Петра Порошенка за грати, а в тому щоб дискредитувати його через справу про державну зраду, в якій він буде фігурувати спільно з Медведчуком. У даному випадку процес важливіше результату. І кульмінацію цього процесу з політтехнологічної точки зору краще планувати ближче до президентських виборів. А ось чи вдасться це зробити, питання відкрите.

Дилема Порошенка

У будь-якому випадку для нинішньої української влади залишається актуальною "дилема Порошенка": саджати його чи не саджати? Більшість прихильників Зеленського хочуть судового покарання п'ятого Президента України. Але це може спровокувати і внутрішньополітичні і зовнішньополітичні ризики.

Крім того, Петро Порошенко може знадобитись Володимиру Зеленському як прийнятний спаринг-партнер для другого туру президентських виборів (у всякому разі, виходячи з нинішніх електоральних рейтингів). І тому для Офісу Президента Зеленського поки не має вже визначеної відповіді на запитання, що робити з Петром Порошенком.

Тим не менш, політичні, правові та інформаційно-іміджеві змагання з ним продовжаться. І це надовго, як мінімум, до президентських виборів 2024 року.