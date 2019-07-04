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      Дім з гойдалкою: грайливий інтер'єр в будинку XIX століття – фото

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      Художник з Цинцинатті (штат Вашингтон, США) Марк Дежон має незвичне хобі – він викуповує старі занедбані будинки і вдихає в них нове життя неординарними рішеннями в дизайні інтер'єру.

      Така ж доля спіткала особняк Swing House, який був збудований ще в позаминулому столітті, пише Pragmatika.media.

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      Що сталось з історичним будинком? Після реновації він зберіг свій синій фасад у традиційному для архітектури тих років стилі, але його внутрішній простір змінився до невпізнання.

      будинок Цинцинатті Вашингтон США
      Екстер'єр будинку XIX століття практично не змінився / Фото: haileybollingerphoto

      Зовні 3-поверховий дім всередині не має жодних перегородок і поверхів. Він перетворився на одну простору кімнату з відкритим плануванням і 10-метровою стелею.

      будинок Цинцинатті США
      3-поверховий будинок всередині не має жодних перегородок / Фото: haileybollingerphoto

      Посередині приміщення красується звичайнісінька дерев'яна гойдалка. За словами автора, вона уособлює маятник, а всі інтер'єрні рішення продиктовані амплітудою його руху. На ній буквально можна гойдатись із кухні в спальню.

      Гойдалка будинок Цинцинатті США
      Гойдалка посередині реконструйованого будинку в Цинцинатті / Фото: haileybollingerphoto

      Після деконструкції всередині будівлі, ніби нерви, оголився металевий каркас. Фрагменти відкритої цегляної кладки і старої штукатурки надають стінам мальовничий вигляд, а на стелі зображена колба у формі пісочного годинника.

      будинок Цинцинатті інтер'єр
      Інтер'єр незвичного будинку в Цинцинатті / Фото: haileybollingerphoto.com

      Скільки зайняло перетворення будинка? Марк Дежон зізнається, що про втілення подібного проекту мріяв понад 20 років. Ідея з'явилася у нього відразу після закінчення художньої школи, але потім він тривалий час займався прикладним будівництвом.

      20 років тому я відійшов від занять мистецтвом, а тепер повернувся. Можна сприймати Swing House як стрибок у часі назад – у світ мистецтва,
      – розповів митець.

      Перебудова старовинного будинку зайняла 3 роки.

      Марк Дежон художник Цинцинатті США
      Над реновацією будинку в Цинцинатті Марк Дежон працював 3 роки / Фото: haileybollingerphoto.com

      Swing House буде відкритий для відвідування до 2 вересня як один з павільйонів Центру сучасного мистецтва у Цинцинатті.

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      Теги: Новини США Новини нерухомості Новини нерухомості світу Ідеї для інтер'єру Круті будівлі Реконструкція Фотоновини
      Джерело: 24 канал
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