Нагадує типового "буллі": дипломат оцінив психотип Трампа

Дональд Трамп любить усім погрожувати та розповідати, який він переможець. Але його поведінка змінюється, як тільки він зіштовхується з серйозним тиском.

Про це 24 Каналу розповів дипломат, колишній посол України в США та Франції Олег Шамшур. За його словами, Трамп нагадує типового "буллі".

Чим "особливий" Трамп?

Як наголосив Шамшур, Трамп може досить легко натиснути на того, хто легко піддається під тиск. Тут у нього взагалі немає жодних проблем.

Водночас всі його здібності швидко нейтралізуються, коли перед ним перебуває серйозний супротивник. Тоді вже не все так просто.

Як тільки Трамп бачить серйозний спротив, то зразу задкує. Це було видно по тому, як він хотів забанити Китай своїми "супертарифами". Як тільки Китай обмежив експорт рідкоземельних металів, так одразу Трамп здав назад,

– зазначив Шамшур.

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