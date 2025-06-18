Напад на дипломата ЄС у Владивостоці: посла Росії викликали для надання пояснень

У травні на одного з чиновників ЄС у російському Владивостоці було скоєно напад. У зв'язку із цим Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі для надання пояснень.

Повідомляє 24 Канал з посиланням на The Guardian.

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Що відомо про виклик російського посла "на килим"

Представник ЄС повідомив, що Європейський Союз викликав посла Росії в Брюсселі для надання пояснень після того, як у травні в місті Владивосток було скоєно напад на одного з чиновників блоку.

Відомо, що напад на дипломата відбувся 26 травня. Однак його ім'я, національність та інформація про стан здоров'я не повідомляються. Водночас видання Der Spiegel напередодні повідомило, що дипломатка була румунка, яка прибула до міста з офіційною місією.

Також у виданні розповіли, що напад скоїли, коли вона вийшла з готелю на ранкову прогулянку. Повідомляється, що до неї під'їхала машина, з якої ви вийшли двоє чоловіків. Спершу їй погрожували, а потім побили. Дипломатичні джерела в ЄС повідомили виданню, що ймовірно, чоловіки працюють на російські силові структури.

"Ми засуджуємо будь-яке насильство проти дипломатів ЄС. Вони повинні мати можливість виконувати свої обов'язки без страху і залякування. Безпека наших співробітників є надзвичайно важливою, і ми продовжимо переглядати заходи захисту нашого дипломатичного персоналу", – заявила речниця ЄС Анітта Хіппер.