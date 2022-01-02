Завершення конкурсного відбору, де перемагає дійсно незалежний кандидат, фактично саботується нині конкурсною комісією. Частина її членів банально тягне та шукає відмазки, чому б того переможця, якого вже навіть визначено, не оголошувати.

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Призначення незалежного голови САП зривають

З тим тягне частина комісії, призначена за квотою від Верховної Ради. Водночас незалежні, іноземні члени комісії вголос кричать, що конкурс вже завершено, що переможця вже обрано і залишилася реальна дрібниця – просто його офіційно оголосити.

Але власне оголошення і не відбувається, подейкують – тому що Банковій не вигідна перемога незалежного кандидата.

Вона жадає цей конкурс зірвати, щоб перезапустити його і віддати перемогу іншому – власному, кишеньковому та керованому прокурору.

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Це я щойно проговорив обвинувачення з боку громадських організацій та журналістів. Мовиться про Центр протидії корупції та "Українську правду".

Саме головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва фактично із прямими обвинуваченнями вже виступила – у своєму фейсбуці вона докладно розписала, чому це Банкова зриває призначення незалежного голови САП.

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За версією журналістки, це тому, що незалежний голова САП може:

підтримати розслідування щодо Ігоря Коломойського та "Приватбанку";

підтримати розслідування зафіксованих НАБУ випадків "зарплати в конвертах" депутатам;

ініціювати розслідування фактів зловживання під час "Великого будівництва".

Саме тому, мовляв, Банкова і віддає наказ підконтрольним собі членам конкурсної комісії саботувати затвердження незалежного переможця на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

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Дипломати США закликали "повернутися до роботи"

Конкурс цей дійсно натепер фактично зірвано, комісія вчергове збиратися не поспішає, шукає нових приводів та відмазок, чому б не затверджувати переможця. Комісія просить якихось додаткових перевірок, зокрема, взялася цікавитись тим, чи є в кандидатів доступ до держтаємниці.

Все це комісія робить попри особисті обіцянки Володимира Зеленського Джо Байдену невідкладно призначити незалежного голову САП.

І навіть американські дипломати тому обурилися й у своєму твітері посольство США прямо закликало членів комісії "повернутися до роботи" і "затвердити обраного кандидата".

Вкрай соромно перед нашими союзниками американцями. Але Банкова досі мовчить наче нічого і не відбувається.