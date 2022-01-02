Завершення конкурсного відбору, де перемагає дійсно незалежний кандидат, фактично саботується нині конкурсною комісією. Частина її членів банально тягне та шукає відмазки, чому б того переможця, якого вже навіть визначено, не оголошувати.
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Призначення незалежного голови САП зривають
З тим тягне частина комісії, призначена за квотою від Верховної Ради. Водночас незалежні, іноземні члени комісії вголос кричать, що конкурс вже завершено, що переможця вже обрано і залишилася реальна дрібниця – просто його офіційно оголосити.
Але власне оголошення і не відбувається, подейкують – тому що Банковій не вигідна перемога незалежного кандидата.
Вона жадає цей конкурс зірвати, щоб перезапустити його і віддати перемогу іншому – власному, кишеньковому та керованому прокурору.
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Це я щойно проговорив обвинувачення з боку громадських організацій та журналістів. Мовиться про Центр протидії корупції та "Українську правду".
Саме головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва фактично із прямими обвинуваченнями вже виступила – у своєму фейсбуці вона докладно розписала, чому це Банкова зриває призначення незалежного голови САП.
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За версією журналістки, це тому, що незалежний голова САП може:
- підтримати розслідування щодо Ігоря Коломойського та "Приватбанку";
- підтримати розслідування зафіксованих НАБУ випадків "зарплати в конвертах" депутатам;
- ініціювати розслідування фактів зловживання під час "Великого будівництва".
Саме тому, мовляв, Банкова і віддає наказ підконтрольним собі членам конкурсної комісії саботувати затвердження незалежного переможця на голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
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Дипломати США закликали "повернутися до роботи"
Конкурс цей дійсно натепер фактично зірвано, комісія вчергове збиратися не поспішає, шукає нових приводів та відмазок, чому б не затверджувати переможця. Комісія просить якихось додаткових перевірок, зокрема, взялася цікавитись тим, чи є в кандидатів доступ до держтаємниці.
Все це комісія робить попри особисті обіцянки Володимира Зеленського Джо Байдену невідкладно призначити незалежного голову САП.
І навіть американські дипломати тому обурилися й у своєму твітері посольство США прямо закликало членів комісії "повернутися до роботи" і "затвердити обраного кандидата".
Вкрай соромно перед нашими союзниками американцями. Але Банкова досі мовчить наче нічого і не відбувається.