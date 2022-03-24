Директора театру Олександра Книгу звільнили з полону на Херсонщині
24 березня 2022 , 09:23Читать новость на русском
На Херсонщині вдалося визволити з полону директора драмтеатру Олександра Книгу. Напередодні його захопили окупанти та вивезли в невідомому напрямку.
Олександр Книга був у полоні окупантів увесь вчорашній день. Про це інформують в Офісі Президента, повідомляє 24 канал.
Нагадаємо Окупанти заарештували директора Херсонського театру Олександра Книгу
Директора Херсонського драмтеатру окупанти викрали вранці 23 березня. Тоді орки арештували його і вивезли в невідомому напрямку.
На щастя, ввечері його вдалося визволити з полону.
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