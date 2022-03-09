Discovery призупинить мовлення кабельних каналів у Росії
9 березня 2022 , 14:51Читать новость на русском
Джерело:bbbreaking
Американський науковий телеканал Discovery припиняє мовлення на російському телебаченні. Кабельні канали Discovery більше не будуть доступні в Росії.
Відомий освітній телеканал Discovery припиняє співпрацювати з російським телебаченям.
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Discovery – американський телеканал, спрамований на освіту та науку, який транслює науково-популярні програми.
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