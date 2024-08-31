Заклеїли рота, ставили на коліна: у Росії сім'ю звинуватили у "дискредитації" армії через мову

У російському місті Калінінград сімейна пара проходила повз військову частину. Олександр та Олександра Бурові у той вечір були п'яними, що самі визнають.

Біля частини Олександр вирішив жартома заговорити до дружини українською мовою. Через це у них з російськими військовими трапився конфлікт, пише 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

Дивіться також Витік даних ФСБ підтверджує таємні стосунки Патрушева та його "таємної дружини", – ЗМІ

Що відомо про інцидент у Калінінграді

Суперечка між парою та військовими трапилась 17 липня на калінінградській вулиці Ємельянова. Російських солдатів обурила українська мова. Між парою та солдатами трапилася суперечка з взаємними образами.

Майже одразу в конфлікт втрутилися співробітники військової поліції та затримали чоловіка та дружину,

– заявило видання.

Дружина розповіла журналістам, що у відділку поліції їй заклеїли рота скотчем і змусили стояти на колінах. Ба більше, видалили відео, які вона знімала під час суперечки.

"Вони почали його (чоловіка – 24 Канал) чмирити, обзивати, ображати, принижувати. Коли вони вже почали мене знімати (на відео – 24 Канал) мене, звісно, ​​понесло. Я сказала (одному зі співробітників військової поліції – 24 Канал), що він неросійський пі**р", – заявила Олександра.

За що засудили пару

У пресслужбі Західного військового округу російським журналістам підтвердили, що військова поліція справді затримала Бурових біля військової частини на Ємельянова через те, що ті були п'яні та "порушували громадський порядок".

Проте там запевнили, що нібито жодних скарг щодо військовослужбовців та співробітників військової поліції не надходило.

Вже 18 липня московський районний суд Калінінграда арештував Бурових за статтею про дрібне хуліганство. Зокрема, Бурову дали 10 діб, його дружині – три доби.

В суді заявили, що нібито через день до них надійшли протоколи про "дискредитацію" російської армії, які суд повернув назад до поліції через нецензурне слово у процесуальних документах.

В ухвалі суду заявили, що подружжя щось висловлювало на адресу одного з військових. Саме ці висловлювання згодом й спричинили звинувачення в "дискредитації" російської армії.