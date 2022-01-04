Дістав з пожежі 6 людей у новорічну ніч: дивовижна історія вогнеборця з Волині

Вогнеборець Олександр Хом'як з Волині 1 січня став справжнім героєм. Йому вдалося врятувати з пожежі 5 молодих людей та дорослого чоловіка в житловому будинку. Все було раптово.

Хом'як поспішав у розташування підрозділу, аби провести ранкову зміну рятувальників. Він побачив, що з будинку у селищі Іваничі суне густий дим.

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Стукав у вікна, аби розбудити людей

Коли рятувальник зрозумів, що двері зачинені – почав стукати у вікна. Він хотів розбудити людей, які спали після святкування Нового року. Почула стукіт лише одна дівчина – вона й відкрила двері вогнеборцю.

Хом'як одраху ж вскочив у кімнату та кинувся виводити людей з будівлі. Він вивів на вулицю другу дівчину, а після цього повернувся, аби оглянути, чи є ще хтось в оселі.

У другій кімнаті перебували три хлопці, яких рятувальник також вивів на вулицю. У третій кімнаті Хом'як знайшов власника будинку – чоловік спав.

З будинку винесли цінні речі

Коли Хом'як переконався, що людям не загрожує небезпека – організував евакуацію матеріальних цінностей з будинку.

Разом з сином власника будинку вони винесли:

цінні папери;

документи;

електротехніку;

телевізор;

комп'ютер.

Після цього прибула чергова варта служби. Хом'як очолив гасіння пожежі.

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Ймовірно, пожежа трапилась через коротке замикання електромережі.